AN reinstala este jueves 20-F el comité preliminar para la escogencia del CNE

Agencias 01:20 PM / 20/02/2020

El comité preliminar para la escogencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reinstalará este jueves 20 de febrero, en el salón Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional (AN), así lo confirmó el Bloque de la Patria por medio de su cuenta en la red social digital Twitter @bloque_patria.

“Cumpliendo intrucciones del Presidente Comandante en Jefe @NicolasMaduro ya los Diputados del @bloque_patria se encuentran en el Palacio Federal Legislativo”, escribió en su cuenta en twitter el diputado del Bloque de la Patria, Francisco Torrealba.

La propuesta de crear una comisión para la designación de un nuevo CNE, fue hecha por el presidente del Parlamento, Luis Parra y quedó integrada por los diputados del Bloque de la Patria, Julio Chávez y Nosliw Rodríguez, así como por Richard Arteaga, Franklin Duarte, José Antonio España y Kerrins Mavarez, por la bancada de la oposición.

La comisión especial, busca consolidar el entendimiento necesario para generar un panorama favorable y solucionar los problemas del pueblo, en vías de ofrecer garantías de respeto al voto y que se pueda realizar un cronograma electoral, como lo dice la Constitución y la ley.

El diputado Ángel Medina ratificó la disposición de la alianza opositora de avanzar en este mecanismo.

Enfatizó que las organizaciones de todo tipo han postulado. “Por eso queremos cerrar esta convocatoria”.

El diputado del Psuv, Julio Chávez, indicó que el marco del respeto y el diálogo promovido por el presidente Nicolás Maduro, los parlamentarios del bloque de la Patria hacen un esfuerzo para avanzar en la estabilidad de la nación.

“El Bloque de la Patria celebra el que hoy se concrete esta importante reunión desde el Palacio Federal Legislativo”, aseguró Chávez.

Más temprano, el presidente nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Segundo Meléndez, afirmó que no cree que los integrantes del Comité Preliminar para designar al nuevo Poder Electoral, puedan llegar a un acuerdo y avanzar con el cronograma.

“Manifiesto responsablemente mi duda de que eso pueda ocurrir”, dijo el representante del MAS quien cree que se trata de una nueva estrategia que han implementado algunos diputados para retrasar el nombramiento de las autoridades del ente comicial.

“La confrontación que existe entre los grupos que conforman la AN es de tal magnitud que no creo que puedan entenderse ahorita con esta situación (…), sigo creyendo en que simplemente están dándole largas al asunto para que no haya solución”, expresó a Unión Radio.