AN pide a la alcaldesa de Bogotá retirar palabras "xenófobas"

Claudia López levantó una fuerte polémica al intervenir en un acto público en el que aseguró que hay "unos inmigrantes metidos en criminalidad" que están complicando la vida a los bogotanos.

Por: EFE 08:39 PM / 09/11/2020

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela pidió este lunes 9-N a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que se retracte de una declaración que hizo el pasado 29 de octubre y que consideran "xenófoba".



"Instamos (a López) a pronunciarse y retractarse públicamente de cualquier declaración xenófoba que fomente el odio contra nuestros connacionales", reza una comunicación enviada a la alcaldesa por la Comisión de Política Exterior de la AN, de notable mayoría opositora.



La alcaldesa levantó una fuerte polémica al intervenir en un acto público en el que aseguró que hay "unos inmigrantes metidos en criminalidad" que están complicando la vida a los bogotanos.



"Yo no quiero estigmatizar, ni más faltaba, a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí, el que venga a ganarse la vida decentemente, bienvenido, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación", dijo López.



En la comunicación enviada por la comisión del Parlamento venezolano rechazan "contundentemente" dichas declaraciones en las que aseguran que "se refiere a los venezolanos como 'delincuentes' y causantes del aumento de la criminalidad en Bogotá".



"Le enviamos esta comunicación, respetuosamente, con el fin de reiterar que los venezolanos han abandonado su tierra, huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro, muchos de los cuales se encuentran en Bogotá", reza la comunicación enviada a López, 11 días después de que se produjera.



En la misma, aseguran que muchos de esos migrantes "han contribuido al progreso y han sido generadores de impuestos".



También se remiten a las declaraciones del director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien explicó que rechazó cualquier acto delictivo, pero aclaró que no se puede responsabilizar exclusivamente a los extranjeros de la situación de orden público que vive Bogotá.

Según la ONU, cerca de cinco millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años como consecuencia de la crisis que vive.De ellos, algo más de 1,7 millones se han asentado en Colombia, un país que muchos han atravesado, en ocasiones a pie, para llegar a otros destinos en la región.