AN aprueba tres preguntas para la consulta opositora

El evento avalado por la coalición opositora alrededor de Juan Guaidó, se realizará entre el 7 y 12 de diciembre.

Por: Redacción Web 01:43 PM / 19/11/2020

La Asamblea Nacional en sesión ordinaria este jueves 19 de noviembre, aprobó las tres preguntas definitivas que contempla la consulta popular la cual se desarrollará entre el 7 y 12 de diciembre del presente año.

Esta consulta, avaladda por la oposición ante las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, se desarrollará en dos fases; primero; se activará lo que han denominado el operativo contra el fraude (en alusión a los comicios parlamentarios) los días 5 y 6 de diciembre y la segunda fase; comenzará desde el día 7 hasta el 12 de diciembre para la participación digital, donde a través de 4 instrumentos electrónicos pueden registrar el voto y el día 12 de diciembre, los ciudadanos pueden ejercer la participación presencial en las mesas distribuidas a nivel nacional y en las principales ciudades del mundo.

A continuación las preguntas:

1) ¿Exige Usted el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?



2) ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?



3. ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?

La redacción de las preguntas sufrió una modifciación a las presentadas incialmente, según un acuerdo parlamentario que hicieron públicos los opositores, la primera pregunta buscaba determinar si los venezolanos apoyan o no "todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables".







En la misma primera interrogante se preveía agregar a la consulta si los ciudadanos apoyaban o no que se ejerza toda esa presión para que "se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad", aunque no aclaraba de qué manera se usaría esa "presión", igual que sucede con las preguntas actuales.







En el segundo apartado se consultaba a los venezolanos si rechazaban o no las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre "o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres".