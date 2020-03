AN aprobará el martes el pliego nacional de conflicto

El diputado Juan Pablo Guanipa informó que el punto de salida de la marcha del 10-M será la plaza Juan Pablo II, en Chacao, hasta llegar a la sede de la Asamblea.

Por: Redacción web 05:44 PM / 05/03/2020

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Pablo Guanipa reiteró el llamado de ir este 10 de marzo al Palacio Federal Legislativo, donde en sesión ordinara de ese martes, se aprobará el Pliego Nacional de Conflictos.

Informó que el punto de salida será la plaza Juan Pablo II, en la avenida Francisco de Miranda del municipio Chacao, hasta llegar a la sede de la Asamblea Nacional.

“Debemos continuar con la protesta hasta lograr intensificar la presión interna que conjuntamente con la internacional se logre salir del usurpador para llevar a cabo unas elecciones presidenciales libres”.

Indicó que el referido pliego se presentará al país este sábado 7 de marzo. “Invitamos a toda Venezuela a participar en esa actividad, invitamos a la genta a salir a la calle, a los caraqueños y todas las personas que viven en las ciudades cercanas que nos acompañen en ese esfuerzo. El 10 de marzo es el recuentro de todos en la calle con el objetivo de intensificar la presión para lograr que esta crisis en el país pueda terminar”.

Deseo de paz

Guanipa espera que la actividad se cumpla en paz y sostuvo que a pesar que se sabe quiénes son los violentos, se tiene la responsabilidad de seguir en las calles, señaló.

“No tenemos armas, nosotros no inventamos sucesos, quien lo hace es el régimen, nosotros sabemos quién mató a Fernando Albán, a Oscar Pérez,a Acosta Arévalo, a los estudiantes que salieron a manifestar. Estamos conscientes de quienes son los violentos en este país y quienes están tratando de mantenerse en el poder reprimiendo al pueblo venezolano, pero a su vez, debemos estar en las calles dando la pelea, no rendirnos y no desmayar, por tal razón, implementaremos algunos mecanismos de seguridad en la actividad de Caracas y en el interior del país”.

El representante del Zulia manifestó solidaridad con el periodista Edward Rodríguez, Director de Prensa de la Asamblea Nacional, ante las acusaciones hacia el periodista por parte de Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez.

Concluyó diciendo que todos los sectores de la sociedad civil deben salir a la calle a defender sus derechos.