“A mayor crisis mayor negociación”: diputado Timoteo Zambrano opinó sobre el diálogo

Agencias

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Timoteo Zambrano, reafirmó este jueves su postura, apostando por un diálogo con los representantes de oficialismo, estimando que debe existir una mejor comunicación mientras más grave sea la crisis que se enfrenta.

“A mayor crisis mayor negociación ¿Por qué que nos quedaría si no se dialoga? ¿Qué ruta nos queda? la violencia y la guerra civil porque yo no quiero eso para el país. No me siento estafado por nada”, fueron algunas de las palabras del diputado en una entrevista en Globovisión, agregando que lo primordial es “tener confianza en esta mesa nacional”, estimando que se puede manejar y contener cualquier actitud que esté en contra de una salida negociada.

Entre los acuerdos parciales en la mesa de diálogo, Zambrano mencionó el inicio del proceso para elegir el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) desde la Asamblea Nacional.

"Se nombró una comisión preliminar de 11 diputados, que tendrán la responsabilidad de seleccionar el comité de postulación para elegir al nuevo CNE y presentarlo a la Cámara", precisó.

Por otra parte, descartó la posibilidad de que Henry Ramos Allup, líder de Acción Democrática (AD), sea nuevamente presidente del Parlamento, pues “hoy en día eso no tiene mucho sentido; creo que incluso el diputado Henry no querría un papel de esa naturaleza”.

Zambrano también respondió discrepando a lo señalado por el diputado y exministro Francisco Torrealba, quien dijo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo designaría el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “El parlamento tiene su dinámica y sus discursos son cosa de la dinámica parlamentaria”, a su criterio.