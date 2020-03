“La abstención no sirvió, no funcionó"

Claudio Fermín cree que "Venezuela no puede estar en manos de quienes se tienen un odio perpetuo"

Por: Redacción Web 09:00 AM / 04/03/2020

El presidente de Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, insistió en la necesidad de un nuevo Consejo Nacional Electoral para “recuperar la confianza en el voto y la participación” de todos los venezolanos.

En el programa Primera Página, de Globovisión, Fermín explicó que “la Asamblea Nacional tiene la atribución constitucional de designar el nuevo CNE con el voto de los dos tercios de los diputados”. Sin embargo, lamentó que “eso se desperdició el año pasado y ni siquiera pusieron el tema en agenda”. En ese sentido, celebró “que este año los diputados hayan retomado el caso”.

Los diputados “deben actuar con prontitud y seriedad para darle respuesta al país“, declaró el ex candidato presidencial. “Si no se sientan a arreglar sus diferencias se les va a ir el tiempo sin designar el nuevo Consejo Nacional Electoral”.

Mesa de diálogo nacional

Fermín se pronunció también sobre el trabajo de la mesa de diálogo nacional, integrada por partidos de oposición y de gobierno. “La mesa de diálogo ha hecho un trabajo permanente para tratar de destrancar el juego, ensayando una manera distinta de hacer política, distinta a la confrontación extrema”.

Desde la mesa de diálogo, recordó Fermín, “hemos planteado muchas veces al gobierno y a la Asamblea el tema del desacato, que es un absurdo y una arbitrariedad”. A juicio de Fermín, “el desacato tiene que ser levantado“.

Sobre los presos políticos, Fermín destacó que “le reclamamos de frente al poder los cambios que necesita Venezuela. ¿A quién le vamos a pedir que libere a los presos políticos? A quien los tiene presos”. Informó que “se han liberado 46 personas en el marco de la mesa de diálogo Nacional” y manifestó estar “disconforme” con esa cifra, “pero insistimos en el trabajo de la disuasión para liberar a todos los presos políticos”.

“Las herramientas de los venezolanos no son ni Almagro, ni Trump, ni el Grupo de Lima, ni la violencia, sino la política y el diálogo nacional”, afirmó el también ex alcalde de Caracas.

Avanzar en las soluciones

El dirigente, antiguo militante de Acción Democrática, evaluó la abstención electoral propuesta por un sector de la oposición. “La abstención no sirvió, no funcionó“, dijo. “En dos meses cumplimos dos años de ese proceso sin una sola voz autocrítica de quienes la promovieron diciéndole al país que eso fue un disparate”, continuó. “Por el contrario, algunos insisten en la abstención para las parlamentarias”. Millones de venezolanos, dijo, “fueron engañados cuando les prometieron que con la abstención cambiaba el gobierno”.

Tras afirmar que “los dos extremos le hacen daño a Venezuela”, afirmó que “hoy la Asamblea Nacional se ha convertido en un comando de campaña, no es un parlamento”, por lo que “es sumamente importante que la nueva Asamblea Nacional sea un espacio para el reencuentro, un espacio plural“, a la vez que sostuvo que “el país quiere un nuevo CNE, quiere diálogo y que las cosas se resuelvan por las buenas”. Hizo un llamado a la seriedad y expresó que “lo serio es que los venezolanos, aunque tengamos diferencias, intentemos ponernos de acuerdo”.

El presidente de "Soluciones para Venezuela" rechazó nuevamente las sanciones económicas y expresó que “las sanciones no son el origen de la crisis, pero todo lo empeoran”. Mas aun, manifestó que “mantener en jaque al país, bloquear los financiamientos externos, la violencia, no es solución. El camino no es mentirle al país ni arruinarlo”.

“Venezuela no puede sestar en manos de quienes se tienen un odio perpetuo”, concluyó, “yo aspiro a que los venezolanos avancemos cada día en la solución de nuestros problemas”.