Congreso español a favor de apoyar a la oposición venezolana

Por: EFE 12:17 PM / 24/09/2020

El Congreso español aprobó este jueves 24 de septiembre una proposición no de ley presentada por el grupo conservador del Partido Popular (PP) para dar apoyo a la oposición democrática de Venezuela, que contó con el respaldo del Partido Socialista (Psoe), pero no de Unidas Podemos, su socio en el Gobierno de coalición.







La formación izquierdista justificó su negativa en que lo que debe existir es un acuerdo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, así como un compromiso de respetar los resultados de las elecciones.







El Partido Popular había llevado la propuesta a la Comisión de Exteriores del Congreso con el objetivo de "llegar a ver una Venezuela libre" en la que primen "la libertad, la justicia y la paz", según expresó su diputada Belén Hoyo.







Hoyo defendió la necesidad de acabar con la "represión política", así como con la "nula voluntad de democratización" que existe en Venezuela, y para ello instó a los diferentes grupos políticos a llegar a un acuerdo que les permita continuar la "lucha por el cumplimiento de los derechos humanos".







La representante de Ciudadanos (liberales) Marta Martín mostró la disposición de su partido de votar a favor de la propuesta, con una enmienda que pide que España reconozca a los "políticos legítimos" de Venezuela y no los propuestos por Nicolás Maduro.







Por parte de la ultraderecha de Vox, Víctor Coello, calificó de "hipócritas" a los grupos políticos que obvian lo que esta haciendo "el Gobierno asesino" de Maduro.