Venezuela en tiempo definitivo / Por: Oswaldo Álvarez Paz

Por: Oswaldo Álvarez Paz 06:47 AM / 16/11/2020

Para las próximas navidades el mundo entero está reservando puesto de primera fila sobre la situación de Venezuela. Dos eventos trascendentes deben realizarse el mes de diciembre, aunque desde hace rato existe una dura polémica en torno a los mismos. Me refiero a la convocatoria hecha por el régimen para el 6-D y a la convocatoria para la Consulta Popular que deberá realizarse en tiempo muy cercano.

La inmensa mayoría de los venezolanos rechaza la convocatoria hecha para elegir otra Asamblea Nacional. Se trata de una acción inconstitucional, al margen del Derecho, imposible de aceptar. La indignación del ciudadano común crece mientras el país se desmorona. A la carencia de las cosas fundamentales de la existencia, se agrega ahora una nueva maniobra de las cabezas del régimen para mantener el poder a toda costa que está contribuyendo a agravar la problemática existente. No exagero al decir que alrededor del 80% del país no participará en este proceso. No se trata de una abstención bobalicona como algunos tratan de hacer ver. No. Es una manifestación más de voluntad que proyecta el anhelo de cambio existente. En este caso la no participación es también una forma legítima de lucha. Los dirigentes “opositores” que están llamando a votar le hacen un importante servicio al régimen que antes o después posiblemente serán recompensados. Algunos ya han recibido la contraprestación correspondiente. Bastantes políticos auténticos y juristas del más alto nivel, han explicado con propiedad la naturaleza de esta convocatoria. Rechazarla es una obligación.

Por el otro lado está la convocatoria a la Consulta Nacional con carácter vinculante. Fue una clara iniciativa de la sociedad civil recientemente asumida por la Asamblea Nacional legítima e impulsada vigorosamente por el Presidente (e) Juan Guaidó. Espero que para el momento en que estas líneas sean del conocimiento público, exista un pleno acuerdo sobre el contenido de las preguntas que deben formularse para profundizar la lucha de la Venezuela decente para poner fin a la usurpación encabezada por Maduro. Es el primer gran paso hacia una transición capaz de reformular lo actual y conducir al país hacia unas verdaderas elecciones presidenciales y de todo lo elegible. Las acciones cumplidas hasta ahora por la verdadera oposición han caminado exitosamente es la dirección señalada. De allí el enorme respaldo que la Comunidad Internacional está dando a la lucha venezolana por la libertad y la democracia.

Sin embargo, estando todo dicho y escrito debemos pasar a la acción. Ya basta de palabras. Hay bastantes. Sé que se trabaja en la dirección adecuada, tanto para impedir el fraude como en la organización de la Consulta dentro y fuera del país. Hay que fortalecer la esperanza con hechos concretos y palpables.