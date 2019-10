11:49 AM

11:49 AM / 16/10/2019

Tregua para parlamentarias

Leopoldo Puchi

La crisis por la que atraviesan varios países del Grupo de Lima modifica el marco internacional de la situación venezolana. En Perú, cabeza del Grupo, ya no está el contrapeso institucional de un poder legislativo. En Ecuador se ha producido un levantamiento social por las medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. En Estados Unidos, sostén de la iniciativa de Lima, se ha desencadenado una pugna que pudiera conducir a la destitución del Presidente. Y hasta en Honduras, los vínculos de su presidente con el narcotráfico han generado inestabilidad.

Sin embargo, estos acontecimientos no hacen que desaparezca el conflicto que enfrenta a los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela, que obedece a la decisión de Washington de reintegrar a Caracas en su “zona de influencia” geoestratégica. Un hecho que explica la dureza de las medidas de embargo financiero y petrolero que han sido tomadas.

Florida

El instrumento esencial adoptado para lograr el objetivo señalado ha sido el de las sanciones, que pueden durar meses o años, como lo sugirió ex embajador William Brownfield, dentro de la óptica de la llamada “paciencia estratégica”. El manejo puntual de éstas sanciones estará modulado por el proceso electoral estadounidense y las necesidades del marketing político, en particular en lo relativo al electorado de Florida.

El esquema de sanciones está dirigido a presionar el estamento militar venezolano para que acceda a la reinserción de Venezuela en el dispositivo geopolítico occidental y, en consecuencia, produzca un cambio de gobierno, bien sea por medio de un levantamiento militar o por la presión sutil de un golpe palaciego.

Parlamentarias

En el plano del conflicto interno, las fuerzas políticas de la oposición han estado supeditadas a esta estrategia, que no facilita acuerdos parciales. Estos sectores tienen conciencia de que no disponen de la fortaleza necesaria para obligar a Nicolás Maduro a abandonar la presidencia por otros medios que no sean los institucionales, pero esperan que el conflicto geopolítico haga la tarea.

De manera que no hay seguridad sobre la evolución que tendrán las iniciativas de diálogo, ni sobre el significado del acuerdo aprobado en la Asamblea Nacional para un convenio político. En un principio, se entendió que había una apertura para la organización de las elecciones parlamentarias del año entrante sin prelación del asunto presidencial, pero otras declaraciones hacen pensar que no hay una decisión definitiva sobre el camino a seguir.

Ahora bien, como el esquema de las sanciones puede durar “meses o años”, es razonable pensar que “entretanto” pueda acordarse una tregua interna que conduzca a cambios democráticos, al fortalecimiento institucional y a la mejora de las condiciones de vida de la población por medio de políticas acordadas. Las parlamentarias pudieran ser un primer paso.