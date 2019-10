¿Quienes son los traidores?

Eduardo Labrador / Dip. Consejo Legislativo del Estado Zulia

En el fragor de las causas y las luchas por nuestros derechos, vestido de rojo con el corazón prendido de ideales posibles, soñé y trabajé duro para alcanzarlo en mis proximidades, en mis limitaciones, en mis circunstancias, que me permitiera seguir luchando para poder construir una sociedad más justa e igualitaria.

Para el año 2013, se inicia una etapa en Venezuela difícil, compleja producto de la crisis económica que comienza a agudizarse entre otras cosas por la caída del precio y la producción petrolera; disminuyendo la capacidad de ingreso de nuestro país, debido a que somos una economía monoproductora. A partir de ese momento tuve la oportunidad de trabajar con compañeros zulianos quienes elaboraron varios documentos alertando la grave situación del porvenir en materia económica, tales documentos no fueron tomados en cuenta por la cúpula del gobierno nacional.

A lo interno del partido dábamos debates en el seno del Psuv, la pregunta era, porqué no se daban los cambios en materia económica para garantizar el bienestar del pueblo. Estaba negado a discutir, profundizar y polemizar abiertamente el tema económico. Era como un tabú o agujero negro que tragaba a todo aquel que se acercara y quien lo hiciera era tildado de liberal reformista o traidor.

De allí surgieron las primeras fracturas, diferencias y ambigüedades frente a quienes estamos decididos a cambiar lo que haya que cambiar. Esto me llevó a cuestionar el andar mismo del proceso revolucionario y preguntarnos ¿tendrán la intención de cambiar en este proceso, de dar un giro? Empezamos a darnos cuenta que no, y a partir de ese momento comenzamos hacer grandes críticas a lo interno. Observamos además la disminución del poder adquisitivo de los venezolanos, trayendo como consecuencia una crisis humanitaria, más pobreza, miseria y hambre para el pueblo venezolano, la catástrofe económica y el deterioro en los servicios públicos, particularmente en el servicio eléctrico, que como meta al 2019 se tenía que íbamos a producir 5 mil megavatios de autogeneración en el Estado Zulia, con los grandes proyectos que no recibieron mantenimiento ni la inversión adecuada, lo que nos permitiría ser independiente del Gurí.

En el 2018, estábamos en el ejercicio parlamentario en el Consejo Legislativo del Estado Zulia; aprobamos la Ley para la Conservación de los Materiales Estratégicos y el Uso Racional y Eficiente de la Electricidad, instrumento que permitiría a los usuarios zulianos ser indemnizados por el Estado, por los daños causados a los artefactos eléctricos del hogar por las fallas eléctricas, siendo esto aprobado de manera unánime, por ello fui interpelado, por las molestias presentada por el ministro Motta Domínguez, ya que se negó a que esa Ley fuera publicada y darle el ejecútese por el gobernador del Zulia, razón por la cual, nos negamos, y enfrentamos la actitud de un Ministro que se creía todo poderoso. Le dije que se atreviera a decirle al pueblo que no iba a indemnizarlo por el mal servicio eléctrico.

Hoy en día, debo de decir que las críticas y las opiniones nos daban la razón en que estaban equivocados en la conducción de este proceso que deterioró la calidad de vida de los venezolanos. Nos dimos cuenta que no querían resolver los problemas del pueblo, no querían y no podían porque no tenían los recursos para seguir manteniendo la burocracia y derrochar los recursos del pueblo y además no saben cómo resolver la crisis macroeconómica que tenemos en Venezuela, porque desprecian el conocimiento en materia económica. En este artículo quiero dejar constancia de mi diferencia, de mi camino y mi opción por una política de progreso que algunos han utilizado y nos catalogan como traidores. Esta fue una de las diferencia de fondo con el Gobierno Nacional.

Otra diferencia es la corrupción desbordada de los que gobiernan en el Zulia, valientemente denuncie a jueces, fiscales del ministerio público, político y poderosos económico por hechos de corrupción, siempre en defensa del pueblo que nos eligió, eso marcó la diferencia con algunos compañero del gobierno regional. La primera gran diferencia es un valor significativo de la vida como es la gratitud; esos compañeros de ingratitud pretendieron obligarnos a dar una rueda de prensa contra un amigo, profesor universitario, que fue su mentor como lo es el economista Rodrigo Cabezas, me pareció que esa rueda de prensa sin argumentos, con improperios y descalificativos, no era de un dirigente de la talla o del nivel político que mereciera llevar la representación del pueblo del Zulia.

Entre otro aspecto tiene que ver con el principio fundamental del socialismo es el "humanismo", siendo esta mi segunda gran decepción de estos compañeros por las persecuciones a dirigentes políticos de la oposición y las violación de Derechos Humanos al pueblo zuliano, las detenciones arbitrarias y el abuso de poder cuando dieron la orden de detener al compañero Félix Bracho, para torturarlo durante 10 días violando con ello la Constitución, el estado de derecho y los derechos humanos.

Al final la lógica de la consciencia no se detiene, se establece y se guía por la profundas convicciones que vamos adoptando en la vida y como dice Humberto Maturana "los Derechos Humanos están incompletos". ¿Cuáles son los derechos humanos que necesitamos incorporar a nuestra vida? El derecho a equivocarse, el derecho a cambiar de opinión y el derecho a irse sin que nadie se ofenda. Por eso hoy le pedimos perdón al pueblo zuliano por habernos equivocado en apoyar a estos traidores al pueblo. En la profunda crisis política, económica y social que este gobierno sumergió al pueblo venezolano. Es una catástrofe inhumana con la cual le quitaron el sueño a un pueblo de tener una Venezuela de progreso. Nos preguntamos ¿Quiénes son los traidores? estos son los que traicionaron la esperanza del pueblo zuliano y venezolano....