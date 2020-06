¿Qué pasará? / Por: Hugo Hernández Raffalli

Por: Hugo Hernández Raffalli 07:46 AM / 18/06/2020

La realidad de Venezuela hoy en día es que los problemas estructurales que padecemos se seguirán profundizando.

Hay personas que están jugando “posición adelantada”. Se dedican a presagiar cambios políticos, cambios económicos y sociales, con argumentos teóricos y poco convincentes. Hacen foros, reuniones de “ las mentes más brillantes”, profesores en las mejores universidades del mundo, desde Miami, Madrid, Colombia etc. Es el mundo de “Narnia”. Es un mundo imaginario. No es el real que vivimos para quienes decidimos quedarnos en el país. Decía mi padre “ hay que ser y parecer en la vida”. Los opositores al gobierno, viven a espaldas de los venezolanos. No hay liderazgos que planteen soluciones a los más diversos problemas de Venezuela. Solo pretenden que otros países le hagan el trabajo para accesar el poder.

Hoy en el mundo real están planteadas la elección popular de la Asamblea Nacional. Esto ocurrirá en el mes de diciembre. Que hará la oposición? Se presentarán o dejarán el camino libre al gobierno?. El país demanda una postura clara y contundente, aunque de tantas decepciones, la gente está cansada e incrédula.

Por otra parte, en el mundo petrolero tenemos unos precios “ estabilizados” pero con una sobre oferta, con grandes inventarios, que han venido obligando a los países productores, a cerrar producción. Muchos de esos países con altos costos de producción. Tal es el caso de Venezuela es dramático. Estamos produciendo menos de los 500.000 barriles diarios. En el caso del Zulia( con altos costos de producción) en virtud de ser áreas maduras. Se está cerrando producción. Sin embargo, no vemos un ajustes en los costos de producción. Hay más de 50.000 personas en Occidente. Cuáles son las acciones que se tomarán? Esto vendría a agravar la situación actual. Los proveedores de bienes y servicios con altos montos por cobrar sin posibilidades de cobrar. Es un círculo vicioso que va en contra de la estabilidad de las empresas que han prestado sus servicios a Pdvsa. Nadie quiere trabajarle a Pdvsa.

Insistimos. Cuál es la estrategia para rescatar a Pdvsa. Que se hará con el parque refinador. Se reactivará Pdvsa aprovechando la paralización productiva del país. ¿Que harán por Dios? Estamos en un túnel oscuro donde no vemos luz. Que pasará? Mientras tanto, todo sigue igual. La oposición en terapia intensiva. Los radicales, de lado y lado, haciendo de las suyas. El Gobierno sigue adelante con sus estrategias de fortalecerse en el poder y el 80% de los venezolanos, esperando por una solución mágica de sus problemas básicos. Así estamos. Esperando que bajen las soluciones del cielo.