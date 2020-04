Producción. Culpables y solución / Por: Juan Pablo Guanipa

Por: Juan Pablo Guanipa 08:04 AM / 27/04/2020

No sé qué carajo hemos hecho los venezolanos para merecernos a esta dictadura integrada por delincuentes, terroristas, narcotraficantes, manipuladores, mentirosos, irresponsables, corruptos, cínicos que han llevado a Venezuela a la peor de sus crisis y que prometen llevarnos más allá, al colapso, al caos.

Lo que si sé es que nuestra única lucha tiene que estar centrada, sin perder el foco, en hacer todo lo necesario para lograr nuestra liberación que pasa por la salida del dictador, acompañado de sus cómplices, y el advenimiento de una democracia con estado de derecho, justicia, libertad, igualdad de oportunidades, solidaridad, participación, economía social de mercado.

La reflexión inicial se debe a la repetitiva política de esa dictadura de perseguir a los que producen, culpándolos de todos los males del país, sin asumir jamás la responsabilidad casi única que la misma dictadura tiene en todos los problemas políticos, económicos, sociales, culturales, institucionales que sufrimos, sin ninguna justificación, los venezolanos de hoy.

¿Quienes son los culpables de la expropiación de millones de hectáreas productivas para convertirlas en tierras devastadas? ¿Quienes son responsables de haber cerrado, confiscado y haberse adueñado de empresas de diversa índole para acabar con todo y destruir a la nación? ¿Quién debe pagar por haber destruido la producción nacional y llevarnos a esta realidad según la cual el déficit entre necesidad de consumo y producción se eleva y a veces supera el 90%? ¿De quien es la culpa de que no haya combustible para transportar los alimentos y no se pueda fumigar porque no hay gasolina para los aviones de fumigación? ¿Quien debe responder por la pérdida de los ciclos de siembra porque no hay semillas, no hay abono, no hay fertilizantes ni un carajo? ¿Quienes son los causantes de que la guerrilla y el narcotráfico se hayan metido en nuestras fincas y hayan sometido a los productores agropecuarios a la peor de las inseguridades, riesgos y extorsiones? ¿A quienes se debe atribuir la destrucción de la moneda que ha hecho que todo esté dolarizado menos los salarios que no llegan a $3 al mes? ¿Quienes son los culpables de que no tengamos electricidad, agua, gas y que ningún servicio público sirva para nada? ¿Quién ha producido los peores niveles de inseguridad en todo el pais? ¿A quienes hay que buscar para que le expliquen a los venezolanos por qué tenemos siete años continuos en recesión y ya casi tres años en una absurda hiperinflación?

¿Qué es lo que pretende esta inservible dictadura? ¿Después de haber hecho todo lo que ha hecho, señalar a los demás como si sus protagonistas no tuvieran nada que ver? ¿Toca de nuevo perseguir a los empresarios con la excusa de defender al pueblo que tanto han humillado desde el poder que usurpan? ¿Qué autoridad tienen después de sus ejecutorias para decir que van a intervenir empresas agroindustriales, que van a controlar precios, que van a hacer ventas controladas? ¿Quien puede creer que el interés de esta dictadura sea resguardar los derechos del pueblo si lo que ha hecho es golpearlo hasta niveles de casi deshauciarlo?

Por todo esto es que en lo personal, no creo en acuerdos que puedan levantar la economía si uno de los acordantes ha sido el principal destructor de la misma y no tiene la más mínima intención de reconocer sus errores y su maldad y mucho menos de rectificar para que la ciudadanía pueda mejorar sus condiciones laborales y de vida.

Solo creo en un acuerdo que, impulsado por la presión que debemos seguir generando, saque a Maduro de la presidencia que usurpa, tome las medidas de emergencia necesarias y convoque con un nuevo CNE a elecciones presidenciales y parlamentarias. ¡Ya esto no podemos calárnoslo mas! Se impone un cambio urgente y creo que las condiciones se están dando para lograrlo. ¡Venezuela merece que ese cambio llegue YA!