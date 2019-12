¿Por qué nos estamos peleando?

Ylich Carvajal Centeno

A vos no te ha pasado que te has peleado con alguien querido o con algún conocido y sentiste que el asunto era tan grave, tan inaceptable, que transferiste a otros, amigos y familiares, la disputa y polarizaste situaciones con aquello de “si él está yo no estoy”, “si ella va yo no voy”, ¡en fin!, todo un ovillo intestino y después, con el tiempo, ni te acuerdas por qué fue que se pelearon.

Hay historias reales de vendettas familiares que duran años, décadas, en las que se inmolan a los seres más queridos por un rencor que puestos a ver nadie sabe a ciencia cierta cómo o por qué empezó y si de verdad vale el dolor y la tristeza de la gente a la que amamos.

La cosa es por demás curiosa porque hasta la literatura universal se ha ocupado del asunto. El caso más famoso es el de Romeo y Julieta, la añeja disputa entre Capuletos y Montescos que nadie recuerda exactamente cómo o por qué inició pero que, incluso, llegó a dividir la ciudad en dos bandos irreconciliables dispuestos a matarse por un odio que, como odio al fin, crece como la mala hierba si la dejas, y, ese odio absurdo, terminó llevando a la muerta a los enamorados adolescentes.

Te pregunto porque yo me hice la misma pregunta hace una semana atrás cuando leí en la prensa que el presidente Nicolás Maduro le había dicho al periodista José Vicente Rangel en su programa de televisión que “ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación del país”. De acuerdo con la transcripción del programa Maduro incluso llegó a dar “gracias a Dios” por la dolarización a la que “no veo mal”, dijo, y habló de que la economía se puede autorregular en un sentido positivo.

¡¿What?! Solía decirme una amiga cuando le salía con una de esas “ylichadas” por las que tengo alguna fama.

¿Y la guerra económica? ¿Y el ataque al bolívar para rendir nuestra soberanía? ¿Y el Control de Cambio como escudo protector de todos los venezolanos? ¿Y todas las leyes de controles de precios: justos, acordados y olvidados? ¿Y el derecho constitucional del Estado a regular y meterse en la economía contra el neoliberalismo des-regularizador que no acepta controles ni fiscalización? ¡En fin! ¿Por qué es que estamos peleando?

Hagamos un poco de historia. El Control de Cambio se implementó por primera vez en el periodo chavista tras el golpe de Estado de 2002 y el llamado “paro petrolero” que se extendió hasta febrero-marzo de 2003 para evitar una estampida de capitales que amenazaba con vaciar las reservas internacionales y quebrar al país.

Desde entonces hasta hace cuestión de unos meses el Gobierno fue apretando el torniquete hasta que la distribución de la renta petrolera en dólares se invirtió. Según representantes de cámaras empresariales del país el sector privado que recibía de manera preferencial no menos del 70% de los dólares del petróleo terminó accediendo a un 30%, que era el monto que por lo regular el Estado reservaba para sus propias operaciones.

Admito que estos porcentajes están sujetos a revisión pues los tomo de declaraciones de prensa de dirigentes empresariales, pero en lo que sí no hay lugar para dudas es que la pelea se inició por la renta petrolera en dólares.

Hay otros factores políticos, geográficos, internacionales y coyunturales que sin duda gravitan fuertemente sobre el conflicto pero no voy a entrar a considerarlos ahora para intentar poner foco en la importancia umbilical del acuerdo y el dialogo nacional.

La respuesta de los empresarios y comerciantes al torniquete oficial sobre los dólares fue una especie de desobediencia fiscal a través de la informalización de la economía, muchas transacciones comenzaron a hacerse en efectivo o las facturas no reflejaban lo realmente transado pare evadir los controles. Y, lo más importante, la imposición de un precio del dólar en bolívares muy por encima del precio oficial establecido por el Gobierno.

El argumento de los empresarios y su corifeo de economistas y especialistas era que no había dólares y el precio de la divisa establecido por el Gobierno no era real, por eso el precio de la moneda con la que se hacen todas las importaciones de bienes y servicios subía como un cohete espacial.

La cosa no hubiera sido tan nefasta como ha terminado siendo si por lo menos los empresarios y comerciantes hubieran aceptado un precio del dólar digamos que acorde con el mercado, al fin y al cabo se suponía que el propósito del llamado Dólar Today era “corregir” el precio irreal impuesto por el Gobierno.

Pero todos sabemos que no fue así. Lo que se pretendía era derrocar al gobierno con su propia política de Control de Cambio que ante la realidad económica nacional e internacional, la baja en los precios del petróleo y la corrupción endógena había hecho aguas.

En un país cuya economía dependen en por lo menos el 80% de la importación de bienes y servicios en dólares aquello les pareció que era una buchaca impelable: golpeo al dólar, retruca contra el bolívar, la inflación se dispara hasta la estratósfera, el pueblo se alza y Maduro cae.

El remedio fue peor que la enfermedad. No sólo porque la “guerra del dólar” como la llamé en una ocasión terminó quebrándonos a casi todos, llevando a miles de venezolanos y venezolanas a la migración, provocando la separación de familias y apresurando la muerte de gente por falta de medicinas, sino porque, seis años después, en lo político todo sigue igual: Maduro sigue en Miraflores y la oposición en la oposición hecha pedazos.

Déjame ver si te lo puedo poner más claro: Seis años después, Maduro le da gracias a Dios por la dolarización con dolor con la que trataron de derrocarlo.

Hay dos formas de derrocar a un presidente. Una es un golpe de Estado militar como el de Bolivia, fíjate que allá no había crisis económica, los golpistas incluso declararon que el precio del dólar seguiría igual, pero lograron poner a los militares de su lado y como los indios, por ahora, no están armados han logrado imponerse.

La otra es la política, generar un consenso nacional o una mayoría significativa que a través de la protesta pacífica y la desobediencia civil termine por hacer inviable el gobierno, que es lo que están intentando ahora mismo las organizaciones sociales y/o populares en Chile y en Colombia que en vez de negarse al dialogo lo exigen, ¡a ver!, la confrontación es política aunque no está ausente del todo la violencia.

La oposición en Venezuela no cuenta con el apoyo de los militares y a Maduro no es tan fácil “bailarle el indio” como le hicieron a Evo Morales y, tipo Verónica, la oposición recalcitrante decidió morir cuando se cerró los caminos de la política y asumió el discurso de la “dictadura” que luego se transformó en el “cese de la usurpación” y que ha terminado por desmovilizar a los militantes de la oposición.

¿Por qué nos estamos peleando?