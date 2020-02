La reestructuración de Pdvsa / Por: Hugo Hernández Raffalli

Por: Hugo Hernández Raffalli 07:23 AM / 27/02/2020

En Venezuela hay gente que ha asumido posiciones adelantadas respecto al devenir de la política. Se asumen realidades inexistentes o irreales. Desde Colombia, que refugia miles de venezolanos autoexiliados,y otros identificados como ultra opositores del gobierno. Desde allí, basados en una realidad virtual, se reparten las diferentes áreas de explotación de nuestros hidrocarburos. Muchos de ellos huyeron por corruptos y tras haber saqueado el erario nacional. La huida hacia adelante. Otros, sin asumir su responsabilidad al frente de importantes responsabilidades nacionales. Que desfachatez.

Reuniones de personas en Bogota, Miami, Houston, Madrid etc, donde están planificando cómo y cuándo apoderarse de nuestros recursos naturales.Planifican cómo repartirse el botín. No les importan el país, solo acceder el poder y, con ello, las riquezas de nuestro país.

El Gobierno decreta la reorganización de Pdvsa. Nombra a unos venezolanos para llevar a cabo la tarea. Cuando revisamos sus integrantes, el único que conoce la industria petrolera es el ingeniero Asdrúbal Chavez, con más de 30 años en la industria. Los otros no tienen experiencia alguna en el negocio petrolero. No comprendemos qué podrán reestructurar a Pdvsa si no tienen conocimiento. Una cosa es que esa comisión tome decisiones, en base a los estudios técnicos, financieros y económicos, que preparen personas con conocimientos profundos de nuestra Industria

Sugiero, si es qué hay de verdad la decisión de reestructurar a Pdvsa, convertirla en una verdadera empresa operadora de petróleo. A Pdvsa hay que deslastrarla de las responsabilidades extrañas al negocio petrolero, es decir, de atender educación, comida etc, etc , que al fin y al cabo resultan altamente onerosas y que impactan en los costos de producción. Pdvsa, hoy en día tienen 140.000 trabajadores, mal pagados, cuando debería tener cerca de 40.000 bien pagados y mantenidos.

Las áreas extrañas a Pdvsa deberían ser transferidas a los ministerios que correspondan.

Hay que hacer un balance de todos y cada uno de los trabajadores. Escoger los mejores, mediante un sistema de evaluación científico y transparente. Recurrir al mercado para captar personal idóneo y capacitado para agregar valor.

Hay que presentar la empresa organizada con normativas legales y contractuales transparentes, para poder acceder a los mercados internacionales y nacionales de inversionistas.

Los órganos de decisión en la Industria deben residir en quienes dirigen la empresa y no en personas extrañas.

En fin. Hay tantas y muchas cosas por hacer. Nuestra industria lo requiere. No basta con llenarnos la boca diciendo ” somos el país con la mayor reserva petrolífera en el mundo”. No, no es suficiente. Si no somos competentes y no somos responsables para tener una industria petrolera bien estructurada, organizada y transparente, seguiremos siendo un país muy rico pero con ciudadanos pobres.

Ojalá sea verdad la reestructuración de Pdvsa. Soy pesimista en la perspectiva del Gobierno. No han tomado en cuenta a nadie ni a nada. La opinión de personas que hemos estado en la industria y que nos duele nuestro país, no han sido tomadas en cuenta.Pdvsa seguirá siendo la caja negra a la cual el ciudadano común no tiene acceso.