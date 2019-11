La caja negra de Pdvsa

Hugo Hernández Raffalli

La caja negra de Pdvsa cada día es más crítica y oscura. No se sabe cuáles son los ingresos reales de Pdvsa, lo cierto del caso es que dichos ingresos se han visto disminuido por varias razones. Sería muy simple achacarle toda la responsabilidades a las sanciones dictadas por los Estados Unidos. Sin duda, han profundizado y comprometido la operatividad normal de Pdvsa, bajo el entendido del bloqueo financiero y comercial. Sin embargo, los manejos internos y gerenciales dejan mucho que desear. Es la combinación de la impericia, la improvisación y la falta de transparencia, en la visión del negocio petrolero que se desarrolla en un mercado completamente globalizado y competitivo.

Los cuellos de botella más significativos de Pdvsa tienen que ver, por una parte, con la recuperación de la producción, la falta de comercialización del crudo o productos almacenados por varias semanas, que han impedido normalizar los ingresos por venta de petróleo en los mercados atendidos por la industria.

Los venezolanos requerimos saber cuánto se está produciendo, qué cantidad de petróleo o productos serán almacenados en el país y en otros lugares utilizados para este fin.

Por otra parte, el sector privado petrolero venezolano ha venido explorando las oportunidades para participar en la recuperación de la producción. Las experiencias no han sido buenas, han salido con las tablas en la cabeza. Pdvsa no ha cancelado sus compromisos y no hay confianza en la seriedad de la empresa para cumplir con sus obligaciones. Imponen criterios y condiciones leoninas a los privados que impiden su inserción.

Una cosa propone el Ejecutivo Nacional, en el marco de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y otra es lo que deciden en Pdvsa.

Mientras el país no conozca lo que hará Pdvsa, sus planes y acciones, será imposible prever qué sucederá con nuestra principal industria, que es de todos los venezolanos y no de un puñado de gente.

Hay empresas internacionales petroleras y de servicios que trabajan con Pdvsa bajo condiciones precarias e inseguras, pero las mismas son discutidas en forma unilateral. La necesidad de contar con ellas, permite la discusión de las condiciones y términos contractuales, que guarden suficiente equilibrio.

La venta de crudo con descuento, es una práctica muy vieja en el mundo de la comercialización, esto depende del tipo de crudo, de las mezclas del mismo. Venezuela produce crudo liviano, medianos, pesados y extra pesados. Para darle mayor valor, se mezclan y se comercializan, de acuerdo a los precios del mercado

Los pagos a la empresa rusa Rosneft han sido hechos con petróleo almacenado por falta de comercialización. Los préstamos anticipados son cancelados con barriles de petróleo de la producción donde estas empresas participan en su explotación.

En definitiva, Pdvsa debe abrirse e informar al pueblo venezolano e internacional cuáles son sus planes y cuáles son los términos para el crecimiento de la producción. Las inversiones multimillonarias que se necesitan no vendrán al país hasta tanto se tome la iniciativa de exponer el Plan y sus etapas de recuperación de la producción de petróleo y del parque refinador.