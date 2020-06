Estabilidad de los precios petroleros / Por: Hugo Hernández Raffalli

Por: Hugo Hernández Raffalli 10:01 AM / 12/06/2020

Los precios del petróleo, en el 2020 se han comportado de manera inestable. Al final del 2019 estaban a más de $ 50 x barril. En el 2020, en virtud del enfrentamiento entre Arabia Saudita y Rusia, los precios cayeron mas del 60%. Ante está delicada situación la Opep decide con el concurso de Rusia y Estados Unidos, disminuir la producción de petróleo, en 9.700.000 barriles diarios. Esta semana se ratifica la decisión de prorrogar en cierre de producción hasta finales del mes de julio.

Los precios del petróleo han iniciado una subida gradual de manera lenta, pero consistente que hace presagiar una estabilidad en el mercado. Sin embargo, la sobreproducción y la acumulación de inventarios y la caída en la demanda ( consumo), atentan contra la muy preciada estabilidad en los mercados petroleros.

Venezuela, hoy en día, con una producción de menos de 700.000 barriles por día, no cubre con la cuota fijada en la Opep El potencial de producción está allí. Es necesario e indispensable, contar con inversiones cuantiosas, tecnología y personal especializado, para emprender la recuperación de Pdvsa y del país.

Si la noticia publicada “ de que los países de la Opep ayudarán a Venezuela en el suministro de combustible y ayudar en la recuperación de nuestro Parque Refinador sería grandioso y esperanzador para nuestro país”. Nadie sabe que están haciendo y si lo están haciendo.

Considero que lo fundamental y esencial es recuperar nuestras Pdvsa. Si estamos apenas produciendo menos de 700.000 barriles x día, a pérdida ya que los costos de producción no se cubren con los precios de venta, lo lógico y conducente, es iniciar la erradicación de aquellos negocios y actividades, que no tengan que ver con la producción de petróleo. Reducir las nóminas de personal no requerido o transferirlo a otros ministerios. Este primer paso, indicaría qué hay una voluntad de cambiar las cosas. Sin improvisaciones, que conlleven a desarticular, aún más, nuestra maltrecha empresa nacional.

Creo qué hay que identificar las áreas de producción que asumiría Pdvsa y cuáles serían las áreas de explotación para darle espacio a los capitales nacionales e internacionales, con unos términos y condiciones claras y transparentes.

Todas estas iniciativas o acciones, deben estar sometidas al acuerdo político nacional y el compromiso de nuestros políticos con el mejoramiento de Venezuela. Sin el acuerdo político no habrá paz, ni concordia en el país y no podremos ver luz en el túnel.

Hay políticos que creen que manteniendo una posición de conflicto, se hacen imprescindibles. Eso es una gran mentira. Más del 80 % de la población, desea paz y concordia. Repudia los extremos radicales que desean y promueven la confrontación.

Ese 80% exigimos el acuerdo político para que se habrán horizontes donde podamos vivir todos como un gran país.

Insisto, señor Presidente Maduro, dígale a toda Venezuela, en cadena nacional, si PDVSA será recuperada. En qué términos y en qué tiempo. Cuál es el Plan de Recuperación , si lo hay. El pueblo necesita saber qué pasa con su empresa de petróleo, columna vertebral de nuestra economía.

Dios nos proteja.