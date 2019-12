06:00 AM

¡Es el parque eólico, gobernador!

Jesús A. Rondón./ @JesusRondonVen

En la víspera de diciembre se comenzaron a dar una serie de eventos que afectaron nuevamente la provisión del servicio eléctrico a nuestra región. Las autoridades regionales y nacionales en la materia, nuevamente mantuvieron silencio e hicieron declaraciones tardías. Mientras tanto la incertidumbre en la ciudad cundía rápidamente. Con la entrada del espíritu de las fiestas de esta época, con una temperatura más agradable en la ciudad y un ánimo diferente, a pesar de la situación; era inevitable hacer que regresara el recuerdo de aquellas navidades a oscuras.

Por la redes circularon no pocas veces el video de nuestro gobernador en el programa de Diosdado Cabello, declarando con alegría que había comenzado la “época de la estabilidad eléctrica en el Zulia”. Seguidamente había que leer todo tipo de reacciones, la mayoría para nada amables. Nadie recordó las declaraciones que hizo de un día después, donde matizaba su intervención. Muchos entre los que me encuentro, nunca desde esas declaraciones disfrutamos de la mentada estabilidad eléctrica, pues diariamente he sido privado forzosamente del servicio electrico, en promedio cinco horas por lo menos.

A la par de abría todo un debate en la Asamblea Nacional, sobre el ofrecimiento de la Corporación Andina de Fomento de otorgar a la Republica un préstamo a la Republica para atender la emergencia eléctrica, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Los analistas estimaban lo poco probable que sería esta ruta, solo por el hecho que tal decisión involucraría a la oposición en otra paradoja. Lo que sí es interesante, es que ambos hechos ponen en el tapete otra vez la discusión sobre qué hacer con los recursos disponibles o de los cuales se puede disponer.

Un sector de expertos y organizaciones sociales y ambientalistas que observan la gestión gubernamental en el área eléctrica, coinciden en que la acción coyuntural es la adecuada, es decir poner en funcionamiento la mayor parte del parque termoeléctrico de la región a base de combustible líquido y optimizar la interconexión con el sistema eléctrico nacional, además de atender otros aspectos claves para la provisión del servicio, como el mantenimiento de equipos y redes de trasmisión, así como la custodia de las instalaciones claves. Un balance honesto sobre la implementación esta acción coyuntural puede explicar los problemas que se experimentan en estos momentos, pero de existir, de eso no se habla.

Ahora bien para estos expertos y organizaciones sociales y ecológicas, no solo es necesaria una acción coyuntural, tomando en cuenta que el sistema eléctrico nacional sigue inestable y que el parque termoeléctrico funcionando con gasoil tendrá un tiempo corto de vida útil, lo cual no nos permitirá salir del ciclo vicioso en el que nos encontramos, con las consecuencias sociales y económicas que viven los zulianos agravadas. Lo que justifica, que también hablemos de la solución estructural para el occidente del país, en decir que desde el Zulia se contribuya al sistema eléctrico nacional, por eso afirmo el título de esta nota: ¡Es el parque eólico, gobernador!.

Hoy es necesario promover como proyecto bandera para el Zulia la recuperación del Parque Eólico de la Guajira, para lograr la generación inicial de aproximadamente de 2.000 Mw, lo que en los actuales significa más que nuestra demanda. Esta acción permitiría generar un equilibrio en el sistema eléctrico nacional y contribuir a la estabilización, ya no seriamos la cola dependiente, sino un extremo que aporta.

Este es un proyecto que esta ya diseñado, sobre estudios de factibilidad serios, que dan cuenta que la potencialidad eólica de la guajira venezolana es óptima para una generación constante de electricidad. Ya hay una inversión inicial que se está desmantelando progresivamente. En términos de costos es la relación costo-beneficio es mejor que otras opciones, además de que su disposición es de menor plazo y su sostenibilidad está garantizada.

Así que no solo es necesario optimizar la respuesta a la emergencia eléctrica, sino actuar en función de soluciones estructurales. Señor gobernador, le invitamos a examinar el proyecto del Parque Eólico de la Guajira disponible en las instancias de Corpoelect y a comenzar un dialogo con los actores sociales, económicos y políticos de la región sobre la situación eléctrica del Zulia y las alternativas necesarias. Seguro estoy que será de provecho para nuestra prosperidad y por lo tanto a nuestro buen vivir como zulianos.