El nuevo orden mundial y la realidad venezolana / Por: Hugo Hernández Raffalli

Por: Hugo Hernández Raffalli 07:45 AM / 03/12/2020

Dentro de la nuevas realidades postpandemia, está la del petróleo. La primera oleada del covid, la segunda y quizás la tercera, han traído la caída del consumo energético mundial.

Se acaba de ratificar el acuerdo entre la Opep+ Rusia, para mantener el corte de 7.7 millones de barriles diarios, por lo menos durante el primer semestre del año 2021, con bastante probabilidad para todo el año 2021. Esto significa, que la recuperación económica será lenta. Los diversos sectores productivos, se irán recuperando, en la medida que los seres humanos tengamos acceso a la vacuna para combatir la pandemia y recuperar la vida cotidiana.

Respecto a Venezuela. Se ha anunciado la disposición de comercializar cerca de 44 millones de barriles de petróleo almacenados en las diferentes instalaciones de Pdvsa. Ojalá sea una realidad, utilizando los mecanismos adecuados y transparentes, para lograr algunos ingresos para las deterioradas arcas nacionales. Esta acción, debe estar acompañada de la estabilización y la lenta recuperación de la producción de crudo y productos.

Pdvsa, no es una empresa en estado de quiebra. Sus activos son muy superiores a sus pasivos. Pdvsa, se parece más a una empresa en Estado de Atraso. Carece de liquidez para atender sus obligaciones internas y externas. La única manera de iniciar un proceso de estabilización, es lograr el interés de capitales y/o inversiones extranjeras y nacionales, capaces de ir recuperando producción de petróleo y productos, para garantizar el repago de los compromisos adquiridos. Tienen que existir condiciones que conlleven “ confianza” entre las partes.

No podemos hacernos la “ ilusión” de que en un año vamos a producir 2.5 millones de barriles diarios. Es imposible técnica y económicamente. Solo para poder concretar e implementar las nuevas inversiones, llevarían más de seis meses. Discutir condiciones con Pdvsa, no es la vía más eficiente. El alto Gobierno deberá manejar esta situación directamente. De lo contrario, no podrán implementarse las soluciones.

Venezuela, como miembro de la Opep. tiene derecho a una cuota mayor a la actual. La caída de producción de Venezuela, tiene sus causas, entre las sanciones impuestas a Pdvsa como de la incompetencia en el manejo de la principal industria del país.

Venezuela debería iniciar la recuperación de la producción , a partir de las reservas probadas de los crudos livianos y medianos. Con costos de extracción muchos más bajos, teniendo en cuenta el uso de tecnologías de punta y los precios de venta en el mercado internacional. Estos tipos de crudos, están ubicados en el Zulia. Trujillo, Monagas y Anzoátegui. Hay más de 80.000 millones de barriles en reservas probadas. La infraestructura histórica existe, muy deteriorada, pero con potencial de recuperación. Todo ello, debe ponerse en manos privadas nacionales o extranjeras, con visión de negocios que permitan una rentabilidad y aportes importantes para la Nación.

Es hora de poner todo el empeño para empujar la normalización del país.