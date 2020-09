El fraude / Por: Hugo Hernández Raffalli

Por: Hugo Hernández Raffalli 05:47 PM / 10/09/2020

El fraude del “ Plan de Siembra Petrolera”, presentado con bombos y platillos, donde se contemplaba un aumento de la producción de petróleo de 2.900.000 barriles diarios, para el año 2012, hasta alcanzar una producción de 6.000.000 de barriles diarios para el año 2030.

El mayor aumento de producción anual, en años anteriores, ha sido de 140.000 barriles diarios.

Para lograr el descomunal aumento de la producción, se requería más de 56.000 millones de dólares, solo para la primera etapa de desarrollo, deberían ser aportados el 70% por Pdvsa y el 30% por privados.

Se contemplaron el desarrollo de 27 bloques para desarrollar la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Contemplaba desarrollos gasiferos costa afuera en las áreas de la Plataforma Deltana y en las inmediaciones de Paraguaná. En materia de Refinación se contempló la construcción de tres nuevas Refinerías. Se habilitarían las infraestructuras para atender el crecimiento de la producción.

Ese proyecto faraónico, irreal y fraudulento, fue concebido sin tomar en cuenta las verdaderas limitaciones de Venezuela y de Pdvsa, para ajustarse a la demanda mundial del consumo de petróleo, a la incapacidad financiera para aportar el 70% de los recursos demandados, la falta de personal profesional y gerencial para emprender semejantes reto. La falta de interés de la inversión extranjera, en virtud de las expropiaciones realizadas.

El “proyecto” fue vendido como la panacea para resolver todos los problemas de Venezuela.

Pasado ya el tiempo, al día de hoy, no hay dudas de haber “ defraudado” a los venezolanos. Haber comprometido el presente y futuro de la corporación y haber utilizados ingentes recursos para su malversación. corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios y privados aprovechados por las circunstancias.

Pdvsa y quienes la dirigían “eran los Dioses” inalcanzables. Dueños del mal y del bien. Era más que un Estado dentro de un Estado.

¿Que queda de ese “proyecto”? Nada. Se gastaron más de los 56.000 millones de dólares, y hoy tenemos una Industria destruida, con reservas “ reales” significativas. Siempre se afirma “ tenemos las mayores reservas de petróleo en el mundo”, Si bien eso podría serlo, no es menos cierto que mientras no tengamos la capacidad para extraer ese petróleo, no tendremos nada.

Luego de haber pasado semejante FRAUDE contra Venezuela, que responsabilidad tienen quienes autorizaron y dirigieron el mayor desfalco ocurrido. Buena parte de ese dinero, está en el exterior, a buen resguardo.

No podrá Venezuela tener un futuro próspero, sino rescatamos a nuestra Industria petrolera. Los vientos que soplan, nos indican que no será así. Lo último, es que Chevron y Repsol, se irán del país entre octubre y noviembre.