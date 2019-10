Dos modelos en conflicto

Félix Cordero Peraza

América Latina se encuentra hoy en una encrucijada entre la decadencia y el progreso. La disyuntiva es desarrollo, libertad y democracia o pobreza, sumisión, dictadura o despotismo. Partido único por un lado y por el otro la pluralidad o la lucha democrática entre ideologías, doctrinas, propuestas y proyectos. En síntesis, el régimen de Maduro, quiere emplear un modelo que ni siquiera Rusia y China aplican: Como se conoce, el capitalismo y el mundo empresarial es quien mantiene la economía y el actual nivel de evolución social y cultural de esos países. Hay que recordar las palabras del líder Chino Deng Xiaoping, “No importa el color del gato lo importante es que cace ratones”. Y abrió la milenaria China a la inversión extranjera para generar trabajo al pueblo. Mientras en Rusia, las grandes corporaciones y gigantes empresariales trabajan libremente. Pasó de una economía centralizada y planificada, en tiempos de la Unión Sovietica, a una economía de libre mercado.

Mientras, esto avanza en Venezuela y no vemos cambios, las personas y las familias haciendo de tripas corazones. Batallando en el día a día. Poco importa la política, maniobras y tramas de la guerra entre un lado y otro. La gente viendo pasar el vendaval y el correr de las aguas por las calles que empantana todo y daña casas, enseres y equipos. Después de la tormenta viene la calma. Y así pasan los días, semanas y meses. En el centro de la preocupación la comida y las medicinas… Entre el 60% de la población y el 70%, vive hoy de las remesas, bolsas clap, bonos, pensiones e ingresos básicos, en misiones y programas oficiales. Esté es el mercado principal de quienes gobiernan. A ellos van sus políticas públicas. Están organizados en comunas donde impera la propiedad comunal. La meta del gobierno es darle poder político. Para tomar decisiones y ejecutar proyectos. Es el principal fin del llamado “Plan de la Patria”, que dejó Chávez. Perderán facultades las juntas y asociaciones de vecinos, sociedades civiles y todas las organizaciones de base. El gobierno dirige al país hacia el poder comunal. Lo hará subordinando el pueblo al gobierno central.

Como se observa, la lucha no esta focalizada en lo esencial. Andamos por las ramas. Desatendemos el tronco o el tallo. No escuchamos los latidos del corazón. Concentrados en las necesidades primarías. La situación es muy dura, económicamente hablando, y la sobrevivencia monopoliza. Pero no hay que perder el foco. La médula del problema es la orientación ideológica. El pensamiento que está detrás de las acciones y prácticas. El país sometido a un ensayo internacional donde se juegan la vida intereses políticos y económicos, en la presente guerra de la geopolítica mundial. Es una confrontación de potencias militares, científicas, técnicas y financieras. Venezuela, solo es un modelo de laboratorio. Con la patria de bolívar se esta jugando la suerte del continente hispanoamericano. Somos simplemente una cabeza de playa en la discrepancia entre las grandes potencias. Las protestas y violencias en Ecuador, Perú, Chile y Bolivia tienen la misma factura ideológica. Hacer frente al modelo neoliberal norteamericano. Lo que pudiera venir es la seguidilla de golpes de Estado retrógrados militares.

Un momento crucial para la historia del continente. Cuando se agigantan o empequeñecen los hombres. Nunca antes el desafío había sido tan colosal. ¡Es ahora o nunca! La unidad opositora es fundamental. El oxígeno del gobierno lo esta suministrando la fractura opositora. Divide y reinarás. Para eso simula, crea artificios, confabula y hace pactos debajo de la mesa. La estratagema divisionista siempre ha estado en la agenda principal. Va a elecciones de la Asamblea Nacional, el próximo año, pero primero concertó con un grupo de dirigentes opositores descarriados. Así, como Diógenes con su lampara buscaba un honesto, ahora hay que usarla para escoger la contrafigura de Maduro. ¡El primer chance lo tiene Guaidó!