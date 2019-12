Diputados “on line”

Jesús A. Rondón

Una de estas noches tuve un sueño raro. En el trance onírico me hallaba participando en la reunión del consejo comunal de mi comunidad, mediante Skype. Gracias a esta plataforma pude contribuir para estableciera el quorum necesario para la sesión, también pude levantar el dedo, perdón, escribir un mensaje pidiendo la palabra y a la hora de decidir, vote desde la comodidad de mi cama.

No solo era yo en mi sueño, también miembros de juntas de condominio y otros cargos de elección popular (concejales, gobernadores, entre otros) asumiendo sus facultades y atribuciones en linea. Me decía a sí mismo, si pretenden hacer una Asamblea Nacional virtual, con diputados “on line”: ¿porque en mi barrio no podemos tener un consejo comunal en la nube y voceros “on line”?. ¿O es que esos diputados son mas que nosotros?. Y concluía que la nueva manera de excusarse será que el servicio de internet es lento o se cayo.

Al despertar recordé a Diosdado Cabello advirtiendo en su programa semanal, las intensiones de la bancada de la oposición al chavismo en la Asamblea Nacional de modificar el Reglamento interior y de debates, para permitir la participación de los diputados que se encuentran fuera del país (según ellos “perseguidos”). Recordé que en efecto lo advertido se concretó y que lograron en la soledad opositora, acordar que se les permite participar en las sesiones, sin estar de cuerpo presente, es decir mediante cualquier plataforma de comunicación, en consecuencia pueden formar parte de quorum, de las deliberaciones y de las votaciones. Da igual si están en el hemiciclo, en Bogotá o Washington.

Casi de inmediato diputados suplentes y del mismo bando opositor, impugnaron ante el Tribunal Supremo de Justicia dicho acto, y este declaró como ya es costumbre la nulidad de esta decisión de la Asamblea Nacional en desacato. Ya lo dicen los versados en asuntos legales: lo que abunda no perjudica.

La política es el campo donde se dirimen los intereses contrapuestos en una sociedad y para ello la interacción entre los que participan en fundamental. Si bien es cierto desde hace varios siglos se han incorporado medios de comunicación que van desde la escritura, pasando por la imprenta, hasta el internet, en ningún caso se ha podido sustituir el contacto cara a cara.

Las tecnologías están modificando la manera de hacer política (como las noticias falsas), pero en esencia es el contacto directo entre los actores políticos, lo fundamental para la construcción de la correlación de poder en función de un interés determinado. Ahora mismo no recuerdo ningún parlamento en el mundo que permita a sus diputados, ejercer sus funciones parlamentarias en línea.

Parece errar, nuevamente quienes se oponen al chavismo en Venezuela, al querer implementar una táctica que ningún efecto tiene en los hechos y menos en el derecho, y que por lo tanto no suma a sus propósitos de hacerse del poder. Nuevamente se imponen en este sector político, quienes consideran lo absurdo, gracias a la desesperación y desgaste en el que se encuentran.