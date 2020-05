¿Cuál es el plan? / Por: Hugo Hernández Raffalli

Por: Hugo Hernández Raffalli 08:22 AM / 07/05/2020

Cual es el plan? Hay,realmente un plan de reestructuración. El Gobierno Nacional en cadena debería informarle al pueblo de Venezuela si hay o no un Plan de reestructuración de Pdvsa. ¿El plan lo hicieron bajo la administración de Quevedo?. ¿La nueva administración lo reconoce plenamente? Debería ser el Presidente de la República, quien anuncie con bombos y platillos, el plan. Esto no ha sucedido, deberiamos saber cual será el destino de nuestra principal industria que genera el 97% de los ingresos en divisas, en un país que ha dependido de ello, por más de un siglo.

Ahora bien, partiendo de la base que el plan conocido hasta ahora, es el realizar, tenemos la pretensión de hacer unos comentarios, en diferentes artículos de prensa, atendiendo aspectos del plan.

Iniciaré este artículo diciendo que lo primero que debemos despejar son las confusiones entre “ la propiedad de las reservas petroleras” y la “ propiedad de los hierros o herramientas para explotarlas”. Si Pdvsa no subiste como ente “ operador”, no significa que la nación pierde la propiedad de las reservas de petróleo y gas. Pdvsa es sólo un operador costoso e ineficiente. Con la participación de terceros, no hay traspaso de propiedad de las reservas de petróleo y gas, solo de equipos.

Se deja que terceros privados nacionales e internacionales, hagan las inversiones y operación de equipos, optimizando el Estado su estructura fiscal, vía cobro de tasas, regalías e Islr.

Con la racionalización administrativa y operacional de Pdvsa se elimina la carga financiera que representa el dedicar recursos de los ingresos petroleros y fiscales a las actividades de inversiones..

El Estado sería socio minoritario o no, en la representación del valor empresarial no colocado en el mercado. La racionalización de Pdvsa permite que el Estado se focalice en alcanzar una máxima eficiencia administrativa y tecnológica, en la fiscalización de los volúmenes producidos y exportados.

El Estado, cobra las regalías ajustadas al tipo de explotación y rentabilidad de cada área productiva. Igualmente, el Estado maximiza su eficiencia en el Islr sobre ganancias de las empresas productoras, procesadoras, comercializadoras, refinadoras, envasadoras, distribuidoras y del resto del sector conexo reactivado ( servicios a pozos, transporte lacustre, manufactura de equipos, ingeniería, telecomunicaciones, inspección, construcción, montaje, procura etc.).

El sector conexo, absorberían personal capacitado que actualmente está en Pdvsa y filiales.

Derogar el decreto de expropiación de las actividades conexas en el Lago de Maracaibo. Poner en manos de privados todas esas empresas. La mayoría de esas empresas están destruidas o venidas a menos.

Las oportunidades de participación de la inversión para los intereses internacionales y nacionales, según el Plan de Reestructuración, son amplias, tanto bb aguas arribas, las intermedias y aguas abajo. Como contrapeso a ello, es necesario que Pdvsa asuma, con responsabilidad y transferencia, asuman los cambios profundos que necesita nuestra principal industria nacional.

Será la única manera de sacar a Pdvsa del desastre donde se encuentra. Por eso, es indispensable e impostergable que el Presidente le diga al país y al mundo, en que consiste el Plan de reestructuración de Pdvsa.