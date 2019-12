06:00 AM

Calderón despedido

Domingo Alberto Rangel

Nada nuevo: Tal como es norma esta semana nos enteramos de otro escándalo cometido por el autojuramentado o alguno de sus favoritos. Despiden al embajador Calderón Berti y protestan algunos acuciosos de la historia: Pero antes de exponer vale la pena aclarar quién es ese señor y de dónde viene.

Sucede que para la mayoría del país son fechas casi geológicas aquellas correspondientes a cuando el geólogo y experto petrolero Humberto Calderón presidio Pdvsa o se juramentó como ministro de energía… durante los gobiernos de Luís Herrera Campins y Carlos Andrés Pérez.

Tal lejanía permite que quienes hoy elevan sus protestas contra el autojuramentado por el despido de Calderón Berti… pasen por alto que hace 30 años o más esas mismas personas descalificaban al embajador hoy despedido por Guaidó, porque al terminar un gobierno como Presidente de Pdvsa… de inmediato se integró como directivo de la petrolera Kuwaití que es competidora nuestra.

No obstante, a Humberto Calderón se le reconoce la decencia con que sirvió como embajador de Guaidó en Bogotá… a pesar de que entre los que el autoproclamado recomendó para apoyar el trabajo quien no es pillo es delincuente. Pero el caso no es unirme a la protesta por la destitución de un burócrata honesto. El caso es que en Colombia Guaidó necesitaba un delincuente como embajador… y el antecedente de Monómeros lo evidencia.

La empresa cae en manos de la pandillita de Guaidó… y lo primero que hacen los conjurados es poner una directiva descarada… capaz de declarar Monómeros que controlaba el 40 % del mercado de fertilizantes en un país agrícola… “en desmembramiento”. Como Presidente de la nueva directiva colocó Guaidó a Jon Bilbao de Gente del Petróleo… un vasco integral. Cuando Jon acepta el cargo -estaba desempleado- el gobierno venezolano lo acusa por “traición a la patria”.

Los problemas comienzan cuando a Jon le exige Guaidó que venda a sus compinches… como chatarra a Monómeros… y el vasco se niega. Guaidó “destituye” a Bilbao y el vasco queda sin empleo en Colombia y sin poder volver al país por el juicio. La botada de Calderón tiene que ver con este tipo de corrupción… eso explica que entre los sustitutos del embajador… suene el nombre del diputado Superlano (a) Burundanga.

