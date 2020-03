Batalla para exportar / Por: Francisco Arias

Por: Francisco Arias Cárdenas 12:06 PM / 03/03/2020

La gaceta oficial que declara el territorio nacional libre de aftosa es parte de una batalla para cambiar la realidad del país hacia la prosperidad, productividad, y al ingreso de divisas no petroleras. Es dejar sin argumentos a los que controlan el mercado y no quieren que Venezuela participe en el comercio de la carne, quienes por años nos han tenido con esa mancha de "aftosa".

No podíamos quedarnos esperando que nos certificaran como territorio libre de aftosa gratuitamente los que no quieren a Venezuela compitiendo en exportaciones, donde en el siglo XIX y principios del XX antes de la maldición del petróleo, "excremento del diablo" como decía Juan Pablo Pérez Alfonso, fuimos referencia. Tampoco los que quieren vivir de traer carne importada con los dólares del petróleo que ya no están, y quedarse con la comisión por su "trabajo".

La victoria en quitarnos la marca de la aftosa es lo que nos permitirá exportar, no como lo hacen bandoleros y algunos "productores autorobados", para exportar como contrabando, o robados de verdad sacando cientos de reses por el cañón del Tokuko, por Toromo en la Sierra de Perijá, comprando alcabalas por el río Limón, o pasando el Arauca de contrabando hacia Colombia. Vamos a pelearlo en conjunto, productores y sector público, con técnicos e investigadores certificados y campañas de vacunación intensiva.

La negatividad y la ceguera contra el gobierno y sus decisiones, no ayuda para superar la situación presente de dificultades. Los acuerdos de productores pecuarios y gobierno bolivariano hacia el fortalecimiento del sector exportador, deben incluir además la sinceración y el manejo conjunto público y privado de Agropatria.

No podemos seguir gastando recursos en ese monstruo ineficiente e improductivo que alimenta corruptelas y nos daña en este esfuerzo que marca el presidente Maduro y el sentido transformador y crítico del hermano Comandante Wilmar Castro Soteldo. La pelea es peleando, diciéndonos la verdad y actuando en consecuencia quienes queremos la patria con verdadero amor.