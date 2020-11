30 de abril: Maduro, ¿nada qué decir? / Por: Rafael Ramírez

Por: Rafael Ramírez 08:19 AM / 02/11/2020

Desde Madrid, Leopoldo López hace unas declaraciones, que considero son muy graves, sobre los sucesos pasados el 30 de abril, al señalar que altos personeros del Estado y del gobierno, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno y el ministro de la Defensa, Padrino López –además de otros oficiales y jefes policiales– tenían conocimiento de lo que sucedería el 30 de abril, e incluso mencionó que Maikel Moreno había preparado una sentencia para desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente y a maduro; y proclamar presidente a guaidó. Ésta sería la condición que allanaría la posibilidad de actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para sacar del poder a maduro.

Esta declaración la hace el mismo jefe de la intentona del 30 de abril, lo cual hace suponer que “está bien enterado de los intríngulis políticos” que rodearon este evento. Más allá de su obvia intencionalidad política, las declaraciones de Leopoldo López confirman declaraciones previas, así como el rumor extendido de que importantes personas del círculo de maduro estuvieron, de alguna manera, involucrados o tenían conocimiento de lo que sucedería ese día: “Ninguna sorpresa, muchas dudas y unas pocas preguntas”. Lo increíble de esto es el silencio del Gobierno, una táctica ya extendida para evadir temas que los comprometa. Ni maduro, ni su gobierno, han dicho nada con respecto a estas declaraciones, pensando que por “echarle tierra” a una situación, van a modificar sus efectos o pueden evadir la realidad: nadie dice nada, nadie declara. Sin embargo, la revelación está allí y es un elemento importante, con serias implicaciones útiles para entender lo que ha venido pasando en el entorno de maduro.

Igual silencio ha rodeado los detalles con respecto a la salida de Leopoldo López del país, ahora maduro declara que el embajador del Reino de España en nuestro país se llevó al preso político más vigilado del gobierno, de la sede diplomática más rodeada de funcionarios del Sebin y que, de alguna manera, lo sacaron. Esta declaración no solamente deja muy mal parada la autoridad que debería tener el gobierno de maduro, sino que continúa siendo inverosímil que eso suceda en el país donde existe un gobierno policíaco y represivo que controla todo. La declaración de maduro es tan falsa como hubiese sido el hecho que el embajador de Ecuador en Londres saliese del Reino Unido llevándose consigo nada más y nada menos que a Julian Assange. El Gobierno miente una vez más, sobretodo le miente a sus seguidores, al no querer revelar los intentos desesperados de uno de sus más connotados representantes para buscar acuerdos y salidas individuales a su propia situación, como las reuniones de Jorge Rodríguez con personeros de la Administración Norteamericana, lo que maduro promete que será un tubazo.

Citgo

Las revelaciones hechas por el gobierno tras la detención del periodista Rolando Carreño sobre la utilización de fondos de Citgo –, 8 millones de dólares–, para los partidos de la oposición, es una acusación grave y la deberían responder los jefes de esos partidos, aunque no se sabe quién tiene la jefatura de esas organizaciones políticas, luego de las “sentencias” dictadas por el TSJ para intervenir las directivas de los partidos políticos en Venezuela porque, aunque Jorge Rodríguez muestra un papel como una supuesta prueba de este hecho, habría que decir que hay suficiente información incluida en las denuncias del ex embajador de guaidó en Bogotá, el ex ministro Calderón Berti, y el escándalo sobre el uso de los fondos de la ayuda humanitaria, de los manejos irregulares que hace el autoproclamado gobierno de guaidó de los recursos e ingresos de las empresas del Estado venezolano confiscadas en el exterior, como es el caso de Monómeros en Colombia y Citgo en los Estados Unidos.

La Fundación Simón Bolívar fue una iniciativa que llevamos a cabo durante nuestra gestión al frente de Pdvsa, cuando la creamos para apoyar a los niños que sufrían de cáncer de médula y debían ser trasplantados en el exterior, se suscribieron acuerdos con hospitales en Italia y en Argentina y se salvó la vida de más de 90 niños venezolanos, quienes pudieron ser trasladados y atendidos en esos centros especializados que no existían en nuestro propio país. Se trataba de que Citgo contribuyera, por primera vez desde su creación, de alguna manera en el desarrollo social del país; en este caso con una ayuda humanitaria indispensable para salvar la vida de niños venezolanos. Estos acuerdos humanitarios se suspendieron en 2016, cuando el gobierno de maduro y los administradores de Pdvsa cancelaron estos programas por no querer pagarlos; al mismo tiempo, que, por expresas instrucciones de Cancillería, se dabanieron aportes para la campaña de Trump y para el acto de su toma de posesión en la Casa Blanca. Este hecho lamentable impidió atender y salvar la vida de niños y jóvenes venezolanos que tienen este tipo de afecciones o enfermedades; resulta triste que hoy día la Fundación Simón Bolívar, se esté utilizando por los administradores de Citgo para financiar a sus partidos políticos.

He señalado en mis escritos que lo de Citgo ha sido, un desastre anunciado, al estar fuera de nuestra jurisdicción, expuesta a las acciones de gobiernos extranjeros. De ahí, mi propuesta de vender esas empresas del Estado en 2014, para preservar esos recursos, propuesta que fue denegada en su momento por el ya presidente maduro.

Nada de esto existe ahora en Pdvsa, principalmente desde su militarización en 2017, no podemos tener acceso en Venezuela a esta información, ni a ninguna otra, desde que Citgo y Monómeros son administradas por el autoproclamado gobierno de guaidó.

El misil

Creo que todo el país quedó estupefacto con el patético argumento de maduro, al decir que nuestro Complejo Refinador Paraguaná fue atacado “con un misil”, para justificar la explosión y los daños sufridos por la torre de VGO (gasóleo de vacío). Igual hipótesis manejó el ministro de Petróleo, Tareck Al Aissami, en una transmisión que “de cachucha blanca blanquita” deja mucho que desear, y crea muchas más incertidumbres y dudas sobre la conducción de este sector estratégico para el país. El gobierno mostró, incluso usando Telesur, el daño sufrido por la torre debido al supuesto ataque de un misil que no explotó, nadie lo oyó y no aparece por ningún lado. Hubiera sido más verosímil decir que la torre fue atacada con una catapulta, con una piedra gigantesca que la atravesó de un lado a otro.

Todo este Gobierno es una mentira, los obreros del CRP, tomando las precauciones para que los órganos de seguridad del Estado no se los lleven presos, declararon la verdad: la torre sufrió una explosión por una sobre-presión a lo interno en los intentos de poner a funcionar la planta y producir algo más de combustible. Por ello, en la foto del boquete de la torre, se observa la proyección de adentro hacia afuera por la forma en que quedó deformado el acero. Más allá de esta excusa grotesca, de estas mentiras, para tratar de excusar el fracaso de este gobierno en la conducción de Pdvsa, la verdad es que el gobierno de nicolás maduro, a partir de 2014, destruyó de manera deliberada las capacidades operativas de nuestra empresa, en una mezcla de ignorancia e indolencia, al negar a la industria los recursos necesarios, cuando Simón Zerpa, vicepresidente de Finanza y Malpica Director Externo, desviaron los recursos del presupuesto operacional de la industria para otros propósitos, tal como lo denunció Eulogio del Pino antes de ser puesto preso. A finales de 2014, con el control de la vicepresidencia de Finanzas, el gobierno “le pasó raqueta” a todos los fondos y recursos de Pdvsa, incluido el Fondo de los Trabajadores y Pensionados, el gobierno miente sobre el uso dado a todos los fondos de la industria.

“”

El día 26 de octubre, Últimas Noticias, cuyo dueño es Tareck Al Aissami, ministro de Petróleo, utilizó a un palangrista para decir que la modificación de los Estatutos de los Fondos de Pensionados de Pdvsa se realizó durante mi gestión como Presidente de la misma, cuando todos los jubilados saben que esa modificación, efectivamente, la hicieron en noviembre de 2014 y que yo salí de la industria en agosto de 2014; es decir, 3 meses antes de la modificación de los Estatutos. Es una mentira y sobre esto daremos una explicación detallada a todos los jubilados y pensionados de Pdvsa.

La dura Realidad. El caos y la tragedia humana

Mientras el gobierno y la oposición siguen en su “dimes y diretes” y pactos que a nadie le importan; la realidad, es que NO HAY gasolina en el país, las refinerías siguen paralizadas, no hay agua, ni luz, ni transporte, y el salario no vale nada; el gobierno ha dolarizado la economía, pero seguirá pagando los salarios en bolívares; por eso la vicepresidenta afirma que el gobierno seguirá utilizando el bolívar. Ahora bien, el día 26 de octubre, se conoció de la horrible muerte por hambre de Silvia Margarita Sandoval Armas, de 72 años de edad, y Rafael David Sandoval Armas, de 73, quienes fueron encontrados por los vecinos en estado de descomposición, muertos por desnutrición, en su apartamento en Puente Hierro. Este es un hecho horrible, es una bofetada para la conciencia nacional, no son ellos los únicos que mueren ni que sufren, existen cientos de miles. Lo peor de esta crisis provocada por el paquetazo de maduro, es que hay un salario mínimo de 1,47 dólares al mes, unas pensiones de 0,74 dólares al mes el 96,2% de pobreza, de acuerdo con los índices de las Naciones Unidas.

La situación que vive el país en el ámbito económico, petrolero, en la gestión de servicios esenciales, humanitario, sanitario, puede ser resuelto, pero tiene que hacerse con otro gobierno, con otro estamento político. Tenemos que reanimar la capacidad y la fuerza del pueblo venezolano, con instituciones legítimas, con un gobierno revolucionario que se conduzca con base en los intereses sagrados de la patria; no en los mezquinos intereses de élites económicas y políticas que se disputan el poder. Nuestro país no merece esta tragedia ni a estos políticos, la inmensa mayoría de los venezolanos estamos asqueados de la situación actual, necesitamos poder zafarnos del chantaje, del madurismo y de la extrema derecha; debemos ser capaces de reasumir nuestro papel protagónico y caminar con nuestros propios pies, porque un futuro mejor es posible.