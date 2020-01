WhatsApp no añadirá publicidad...por el momento

Facebook ha parado los intentos de integrar publicidad dentro de la popular aplicación de mensajería.

Por: Agencias 04:20 PM / 17/01/2020

Este año, 2020, era en el que iba a llegar la publicidad a WhatsApp, primero en los estados de WhatsApp, pero finalmente es posible que no sea así. Según información de The Wall Street Journal (WSJ), Facebook ha dado marcha atrás y no incluirá publicidad en su aplicación, al menos de momento.

La sombra de la publicidad en WhatsApp lleva ahí desde que Facebook comprara la aplicación en 2014 y más tarde se cambiara su licencia por gratis, sin pago anual. Finalmente los rumores terminaron haciendose realidad en 2018 y más tarde se confirmaba que los anuncios llegarían durante 2020, informó xatakamovil.com.

Según fuentes conocedoras de la materia citadas por WSJ, Facebook ha cambiado la estrategia de monetización de WhatsApp y se han parado los intentos de integrar publicidad dentro de la popular aplicación de mensajería.

El equipo encargado de encontrar las mejores formas de integrar publicidad en la aplicación habría sido disuelto y todo el fruto del trabajo presente en el código de WhatsApp habría sido borrado.

El conocido sitio filtrador de novedades de WhatsApp, WaBetaInfo, ha añadido que desde la versión 2.19.356 beta (de diciembre de 2019) no hay código interno referente a publicidad en la aplicación.

La publicidad de WhatsApp iba a ser muy similar a la de las Historias de Instagram.

Así pues, los prototipos que vimos en mayo del año pasado y que mostraban publicidad en lo estados de WhatsApp de un modo similar a como aparecen en las Historias de Instagram, podrían no llegar a ver la luz. En su lugar la compañía centraría sus esfuerzos en mejorar la interacción entre empresas y usuarios, a través de WhatsApp Business.

Se rumoreaba que los fines comerciales --y la posible necesidad de debilitar el cifrado de la aplicación-- fueron los principales motivos de fricción entre el fundador de WhatsApp y la cúpula de Facebook, y uno de los motivos de la renuncia de Jan Koum en 2018. Por el momento Facebook no se ha pronunciado oficialmente en el tema.