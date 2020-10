WhatsApp Plus: la aplicación para chatear definitiva

Por: Nota de Prensa 05:56 AM / 02/10/2020

WhatsApp es mundialmente conocida como la APP para chatear de forma directa con otros usuarios registrados en la agenda personal. Sin embargo, esta APP tiene limitaciones y restricciones que pueden llegar a dar dolores de cabeza.

Es por eso que este año ha vuelto a triunfar WhatsApp Plus, una versión mejorada y con más opciones de personalización para hacer un chat único con estilo propio. Podrás ver aquí el link para descargar la aplicación y saber más acerca de esta aplicación.

Beneficios de WhatsApp Plus

Lo bueno que tiene WhatsApp Plus es que es exactamente igual que WhatsApp. Es más, todas las funciones estándar para chatear las copia directamente de la aplicación. Además, el servicio de mensajería funciona de la misma forma en ambas versiones.

Sin embargo, WhatsApp Plus añade múltiples formas de personalizar y administrar todas las formas en las que puedes chatear, igualando así a otras aplicaciones. Así pues, todo lo que mejora es:

Modificar el fondo y los colores , además con funciones de difuminado. Cuenta con cerca de 5000 temas disponibles de todo tipo.

Podrás personalizar los contactos de manera independiente

Personalización de todos los detalles como el doble check de visto, el estado de en línea, iconos y varias opciones extras.

Además podrás deshabilitar que las imágenes te aparezcan y abran mientras escribes.

Se podrán enviar archivos de mayor tamaño, algo de mucha utilidad a la hora de compartir documentos o ficheros.

Básicamente, WhatsApp Plus funciona de tal manera que el estilo y la personalización ganan un factor fundamental. La APP está diseñada con la base de WhatsApp y añadiendo hojas de estilo que modifican la estructura y el apartado visual de cada sección.

Cómo instalar WhatsApp Plus

WhatsApp Plus lleva desde hace años disponible para su uso. Pero, durante un tiempo, WhatsApp empezó a expulsar a los usuarios que usaban esta aplicación. Debido a esto, desapareció de todos los sitios de descarga aunque recientemente se ha vuelto a poner de moda. Sin embargo hay que tener cuidado porque muchas páginas utilizan esta aplicación para introducir virus y malwares.

Lamentablemente la aplicación no está disponible en las tiendas oficiales. Es por eso que te recomendamos descargar la aplicación de manera gratuita y totalmente fiable. Para ello hay que seguir una serie de pasos:

Primero hay que desinstalar completamente WhatsApp, creando una copia de seguridad del chat. Descargar WhatsApp Plus y darle permisos para instalar APP de terceros. Instalar siguiendo los pasos como si fuera WhatsApp. Poner tu foto de perfil y restaurar copia de seguridad. Así tendrás WhatsApp Plus instalado y actualizado.

Problemas con WhatsApp Plus

El mayor problema es que Facebook no admite modificaciones en sus aplicaciones. Es por eso que WhatsApp Plus requiere que te lo bajes y actualices en páginas de terceros. Por otro lado, para mantener actualizada la aplicación, es necesario estar mirando la versión en la página de descarga para mantener la APP al día. A parte de eso, no existe ningún problema en tener WhatsApp Plus, incluso es recomendable si lo usas mucho diariamente.

Como se puede ver, WhatsApp Plus ofrece una APP superior, con mejoras en la personalización y capacidad. Con su última actualización es rápido y fiable, un WhatsApp con opciones casi ilimitadas.