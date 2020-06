Video / Sega anuncia Game Gear Micro, versión mini de su consola portátil

Cada una de las cuatro versiones de la Game Gear Micro (negro, azul, amarillo y rojo) cuenta con su propio set de videojuegos preinstalados.

Por: Agencias 08:00 AM / 07/06/2020

Con motivo de su 60 aniversario, la compañía japonesa Sega anunció el lanzamiento de una consola totalmente insólita.

El nuevo dispositivo, llamado Game Gear Micro, está inspirado en la legendaria consola portátil Game Gear, creada en 1990 en respuesta a la Game Boy de Nintendo. Sin embargo, a diferencia de su predecesor, tiene un tamaño de tan solo 80x43 mm, así que cabe en la palma de la mano y hasta va equipado con una lupa, bautizada como Sega Big Window.

La insólita consola, según reseñó el portal Sputnik, está disponible en cuatro colores: negro, rojo, azul y amarillo. Cada una de las cuatro versiones de la Game Gear Micro cuenta con su propio set de videojuegos preinstalados.

Negro: Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run, Royal Stone.

Azul: Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tal, Baku Baku Animal.

Amarillo: Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict, Nazo Puyo Aruru no Ru.

Rojo: Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The GG Shinobi, Columns.

La microconsola tiene una pantalla de 1,15 pulgadas y se carga a través de USB, aunque también puede funcionar con tres pilas AAA. Según informó Sega en su página web oficial, el dispositivo se pondrá a la venta el 6 de octubre a un precio aproximado de 50 dólares.