Video / Marvel's Avengers: los Vengadores dan el salto a las consolas

Los jugadores pueden disfrutar de esta aventura desde este viernes 4-S en modo grupal o en solitario en Ps4, Xbox One, PC y Stadia.

Por: EFE 09:21 AM / 04/09/2020

La nueva aventura de Los Vengadores se bate en las consolas: Marvel's Avengers, uno de los lanzamientos más importantes del año llega este viernes 4-S a todas las plataformas con una historia de superhéroes y esperanza.



Los jugadores pueden disfrutar de esta nueva historia en modo cooperativo o en solitario en Ps4, Xbox One, PC y Stadia.



“Marvel’s Avengers es un juego sobre la esperanza en un ambiente de superhéroes modernos”, asegura Shaun Escayg, director creativo del videojuego en Crystal Dynamics, en un comunicado de la compañía.



Thor, Viuda Negra, Capitán América, Hulk y Iron Man aparecen en esta nueva historia, pero Kamala Khan, Ms Marvel, es la protagonista: “Desde su punto de vista, siempre optimista, podemos ver cómo usa su pasión, su curiosidad, su inteligencia y sus poderes para descubrir una conspiración”, añade Escayg.



El juego se adentra en una historia en la que los superhéroes, cómo no, tratarán de salvar el mundo en un título integrado por multitud de historias, con nuevos héroes, villanos, tipos de misiones, regiones y objetos.



Marvel's Avengers combina el modo de un solo jugador centrado en la campaña "Reuníos" con las misiones de zona de guerra que llevan a los Avengers por todo el mundo.



Cada misión de la campaña Reuníos se ha diseñado para mostrar las habilidades únicas de uno o más héroes, mientras que las misiones de la iniciativa Avengers se pueden jugar en modo cooperativo con hasta cuatro jugadores o en solitario (con un grupo formado de IA).



Los jugadores podrán usar atuendos clásicos, los preferidos por los seguidores de la saga, y otros completamente nuevos como la armadura de Iron Man de la serie de 2014 'Pecado original', o la identidad 'Donald Blake' de Thor, que es un guiño a su alias que apareció en 1962, en el número 83 de Journey Into Mystery.



Los jugadores que dispongan de la versión del juego para la generación de consolas actual podrán obtener una versión para la siguiente generación de consolas, de Ps4 a Ps5, y de Xbox One a Xbox Series X.