Video / Maestra reparte abrazos a domicilio a sus alumnos en Río

"Cuando me vieron llegar quisieron abrazarme. Les dije que esperaran, que tenía que poner la protección primero. Algunos lloraban, y yo también lloraba. No querían soltarme", dice conmovida.

Por: Agencias 01:03 PM / 17/08/2020

Maura Cristina Silva es maestra de Río de Janeiro y visita a sus alumnos confinados para animarlos durante la pandemia de covid-19, que afecta duramente a Brasil.

La docente los sorprende en sus casas, los niños se emocionan hasta las lágrimas y corren a abrazarla. Maura, precavida, les lleva tapabocas y trajes plásticos para evitar contagios de coronavirus.

El video se ha hecho viral. Las imágenes filmadas a principios de agosto muestran la visita de Maura a varios de sus alumnos, alegrándoles el día.

"Cuando me vieron llegar quisieron abrazarme. Les dije que esperaran, que tenía que poner la protección primero. Algunos lloraban, y yo también lloraba. No querían soltarme. Eso fue con todos ellos, no queriendo que terminara", explicó Maura, que ha estado visitando a sus alumnos con un traje protector de diseño propio para tener un contacto más cercano con los niños durante la pandemia, recoge el portal ruptly.tv.