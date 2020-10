Video / En Colombia un joven creó un videojuego para "matar" el covid

En el juego, llamado Covid Attack, un trabajador de desinfección 'armado' con mascarilla, alcohol, guantes y jabón, enfrenta a la temida enfermedad.

Por: Xinhua 09:22 AM / 04/10/2020

Daniel Jiménez, estudiante tecnólogo en Desarrollo de Videojuegos del estatal Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), creó un juego electrónico con el fin de concientizar sobre la importancia de mantener los cuidados para evitar el contagio del nuevo coronavirus.

Jiménez bautizó el videojuego Covid Attack y, en él, un trabajador de desinfección toma la iniciativa de parar la pandemia y para ello se va a su origen, en las profundidades de la selva, donde utiliza mascarilla, alcohol, guantes, gafas protectoras y jabón para poder vencer la temida enfermedad.

"Principalmente, (el objetivo es) reforzar las medidas de precaución para prevenir el contagio del virus de una forma más lúdica y amable con el usuario, y para ofrecer una pausa activa entretenida, no solo para los que desempeñan una labor en el computador (estudio, trabajo, etc.), sino para todos los que estamos siendo afectados por la pandemia", declaró Jiménez a Xinhua.

"Me di cuenta que no solo lo jugaban en la comunidad del Sena, sino que también accedían a el los niños, ya sean hermanos, hijos, sobrinos, etc., como también adultos y personas de la tercera edad, por eso el juego es muy sencillo", agregó el estudiante de esa entidad.

El nombre del juego surge de una película del director estadounidense Tim Burton y se dejó en inglés para hacerlo internacional.

"Quería hacer un juego emocionante, así que pensé, el virus está atacando a la gente, como si fuera una invasión alienígena que quiere conquistar nuestro planeta, asi que pense en una película que me gusta mucho de Tim Burton, Mars Attacks (Marcianos al ataque) así que quedó Covid Attack", expresó.

Estará disponible en Android

Jiménez recalcó que el videojuego está disponible en PC y se puede jugar en plataforma 2D en desplazamiento horizontal y próximamente en el sistema operativo Android. El creador de este nuevo juego declaró que sí ha recibido "muchos comentarios de apoyo, recomendaciones y consejos" tras la presentación del proyecto.

"(El) juego es y quiero mantenerlo así, 100% gratis. Algunos juegos pagas por adquirirlos, para ganar, para personalizarlos, para acceder a todo su contenido, o incluso con publicidad. La gente ignora que ver publicidad es una forma de pagar por el juego, pero yo quiero que sea 100 por ciento gratis, es para todos", comentó.

El estudiante del Sena resaltó que le gustaría "darle continuidad al proyecto, que no se quede solo en esta primera versión" por lo que ha pensado en algunas alternativas como crear empresa o buscar capital, entre otras opciones.

"¡Ha sido excelente (el apoyo del Sena)! Desde darme la oportunidad de trabajar con el equipo de bienestar al aprendiz del Centro de Gestion Mercados, Logistica y Tecnologias de la Información, como la buena formación por parte de los instructores", concluyó.