Video / 'Depredador' salta del cine a los videojuegos

Por: EFE 08:15 AM / 26/04/2020

La mítica saga Deprerador (The Predator) llega a Ps4 y PC con Predator: Hunting Grounds, un videojuego multijugador asimétrico en el que los jugadores pueden ponerse en la piel de la bestia o en el de la escuadra militar que trata de darle caza.



Sus creadores, el estudio IllFonic (Friday the 13th The Game), han ideado un videojuego en el que el jugador pueda sentirse como en la serie de películas clásicas, que, desde finales de los ochenta, llenó las salas de cine.



Como Depredador, los jugadores pueden acceder a todo el arsenal de armas alienígenas de la saga para evitar que le cacen, como el clásico cañón de plasma o las cuchillas de muñeca, y podrán elegir diferentes modos de bestia: 'cazador', 'berserker' o 'explorador'.





Como miembro de la escuadra militar, los jugadores deberán protegerse de la bestia y tendrán objetivos específicos que cumplir.



Si los jugadores escogen formar parte de una escuadra militar, deberán mantenerse siempre unidos para contener sus ataques y podrán escoger diferentes escenarios y un amplio arsenal de armas a su disposición.



La batalla se desarrolla en los frondosos parajes de Sudamérica, un escenario en el que cada detalle del nuevo videojuego está pensado para representa el emblemático universo de Depredador.