Video / Crocs y KFC crean extraños zapatos que huelen a pollo frito

Por: Agencias 12:32 PM / 14/02/2020

La cadena de restaurantes de comida rápida KFC y la marca de calzado Crocs presentaron el 11 de febrero, en la Semana de la Moda de Nueva York, el resultado de su colaboración: unos zuecos que con su 'print' imitan el cubo de KFC y van decorados con unas alitas de pollo artificiales que, además, desprenden un olor idéntico al natural.

Para evitar que nadie tenga la tentación de probarlos, la compañía Crocs advirtió que "no son aptos para el consumo humano", reseñó el portal RT.

Para la ocasión, la artista coreana Me Love Me a Lot (MLMA) lució un modelo especial de plataforma —que no estará disponible para el público general— con el cual promocionó los nuevos Crocs, destinados a conquistar a los amantes de la moda, apuntó el portal.

Asimismo, se dió a conocer que su versión clásica se lanzará a la venta en la primavera de este año en una edición limitada y con precio de 59,99 dólares, informa Cision.

"A medida que Crocs continúa creando nuevas e inesperadas colaboraciones de marca, estamos encantados con esta asociación de 'lista de deseos' con Kentucky Fried Chicken, que brindará a los fanáticos una versión increíblemente divertida y moderna de nuestro clásico zueco", anunció el vicepresidente y director de marketing de Crocs, Terence Reilly.