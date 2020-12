Ventajas de vivir en una casa de madera

La madera regula la humedad ambiental de una manera totalmente natural, lo que significa que en el interior de una casa de madera no se notará nunca la humedad del ambiente.

Por: Nota de prensa 02:30 PM / 22/12/2020

Quizás muchos de ustedes no lo sabían aún pero, vivir en una casa de madera es realmente una de las últimas tendencias arquitectónicas a nivel mundial, por ende en la actualidad hay muchas personas que desean construir una casa de madera. A pesar de que les llame la atención vivir en una de estas casas tienen aún ciertas dudas, es por eso, que nosotros decidimos crear este post, con la finalidad de presentarles las principales ventajas de vivir hoy en día en una casa de madera, sin más que acotar comencemos de lleno con este interesante tema.

La humedad interior

Aunque no lo crean la madera regula la humedad ambiental de una manera totalmente natural, lo que significa que en el interior de una casa de madera no se notará nunca la humedad ambiental, cosa que es muy beneficiosa para nuestra salud. Cabe señalar que para ello también es necesario que la casa esté elevada del suelo y con una cimentación bien aislada, pues tengan en cuenta que por lo general las personas tienden a confundir la humedad en el ambiente con humedades consecuencia de una mala ejecución de la base de hormigón. En el caso de humedad en la base no es un problema directo de las propias casas de madera, sino del constructor, así que mucho cuidado con eso.

Confort y tranquilidad en todo momento

Como es de saber, la madera como elemento natural realmente suele trasmitir una sensación única de bienestar y tranquilidad, por esta razón es que muchas personas en la actualidad deciden vivir en una casa de madera, recuerden que una de las principales características de la madera es que tiene la capacidad de ser un poderoso aislante acústico, esto significa que los ruidos del exterior difícilmente podrán entrar a la casa, por lo que las personas pueden descansar mejor en cualquier momento del día.

Además también está el hecho de que la madera resulta ser una material cálido a la vista y también un mal conductor del calor, por lo que tiende a mantener siempre mucho mejor la temperatura interior que otro tipo de construcciones, así que si optas por una casa de madera notarás de inmediato que es fue una excelente opción, ya que si hay calor en el exterior la madera evita que entre a la casa y si hay calor en el interior no lo dejara salir, es decir, que en épocas de calor la casa se mantendrá fresca en el interior, mientras que en épocas de invierno la misma mantendrá el calor en el interior del hogar, por lo que gracias a este tipo de casas tú gastarás menos en calefacción como en aire acondicionado, así que en pocas palabras las casas de madera son más eficientes.

Sostenibles y ecológicas

Una buena ventaja de inclinarse por este tipo de viviendas es porque son sostenibles y ecológicas, pues, aunque no lo crean las casas hechas con madera SOS sostenibles, renovables y ambientalmente amigable, así que vivir en ellas es una opción genial.

Económicas

Si bien es cierto que la madera como material resulta ser mucho más caro que otros materiales tradicionales de construcción como por ejemplo el ladrillo, estas resultan ser construcciones mucho más económicas que las casas tradicionales y otros sistemas, por lo tal optar por una casa de madera siempre es una buena opción tanto para nuestra salud, comodidad como para nuestro bolsillo.

Casas antisísmicas

Lo mejor de todo es que la madera resulta ser un excelente material en caso de terremotos por sus características, débito a que esta tiene una gran flexibilidad, la cual le permite en caso de un movimiento telúrico absorber y disipar la energía que se genera en dicho movimiento.

Durabilidad

Las casas de madera realmente son durables, estas pueden permanecer en perfecto estado por siglos, para ello claramente las mismas deben ser construidas con madera de calidad y deben ser cuidadas adecuadamente conforme pasen los años.