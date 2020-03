Ventajas de ver películas en casa

Además al ver las películas en tu casa en sitios web , tú mismo tendrás la oportunidad de ver la película que deseas a la hora que más te guste, bien sea en la mañana, tarde, media tarde o noche.

Por: Nota de Prensa 10:18 AM / 16/03/2020

¿A quién no le gusta ver buenas películas?, desde mi punto de vista a cualquiera de nosotros nos encanta ver películas, algunos disfrutamos viendo películas de terror, otros de ficción o romance, otros les llaman más la atención ver películas animadas, en fin cada uno de nosotros tiene su tipo de películas preferidas, pero sabías que es mejor ver películas en casa que ir al cine y por medio de este post te vamos a explicar las razones.

Una de ellas es porqué tenemos la oportunidad de ver películas en versión original subtituladas, claro si nosotros lo deseamos, pues debemos estar muy conscientes que la mayor parte de las salas de cine nos ofrecen las películas dobladas, sin tener esa posibilidad de escuchar plenamente a los autores de dicha película con su auténtica voz y hablando claramente en el idioma en el que se rodó la película, lo que para muchos es una verdadera lástima.

Además al ver las películas en tu casa en sitios web como 123Movies tú mismo tendrás la oportunidad de ver la película que deseas a la hora que más te guste, bien sea en la mañana, tarde, media tarde o noche, ya que no estarás acondicionado por una programación, claro siempre y cuando no estés viendo la película en un canal de televisión, aunque en este caso lo más probable es que la puedas grabar al instante o rescatarla de un contenedor más tarde, para así disfrutarla a la hora que quieras.

Otra de la ventajas de ver tus películas en casa es no tienes que salir de la comodidad de tu hogar para ver una buena película, así que no tendrás que perder tiempo, en el tráfico, hacer colas para comprar las entradas o las palomitas, e incluso así nunca podrás llegar cuando la película ya haya comenzado, ya que el cine esta hay mismo en tu hogar, así que también tendrás la ventaja de estar más cómodo, es decir, puedes ver la película acostado, comiendo las chucherías o hasta la comida que más gustes y nadie te dirá nada, como vez es genial.

También tendrás la oportunidad de detener la proyección en cualquier momento, es decir, que si en medio de la película te dan ganas de orinar, o de salir a buscar otras golosinas puedes hacerlo con toda tranquilidad ya que no te estarás perdiendo ni un segundo de la película, si lo deseas puedes volver a ver una escena que te haya gustado mucho, e inclusive si la película desde un principio no te gusta la puedes quitar y colocar otra, esto sin tener la incómoda sensación de haber malgastado tu dinero.

Ten en cuenta que muchas buenas películas ni siquiera llegan al cine de tu ciudad, quizás porque no vives en la capital, o porque hay leyes que no permitan que la trasmitan en los cines de tu país, así que en este caso que mejor opción que ver la película en línea, aquí no tendrás la excusa de perderte la película que tanto querías ver porque la sacaron de cartelera antes de tiempo, porque la van a trasmitir en un horario sumamente tarde o porque la pasan los días que tú no puedes ir al cine.