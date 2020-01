Usar el correo Outlook en 2020

Si de algo debemos estar completamente seguros, es que en la actualidad una de las formas de comunicación más importantes es sin duda alguna por medio del correo electrónico, bien sea empresarial o simplemente personal, ya que no cabe duda alguna que la gran mayoría de las empresas importantes se comunican por medio de emails no solo con sus empleados sino también con sus clientes, para así lograr mantener una comunicación óptima con cada uno de ellos.

Por: Nota de Prensa 11:00 AM / 29/01/2020

Pero claramente no solo las empresas deben contar con un correo electrónico, puesto a que nosotros como tal también los necesitamos, por medio de un email podemos comunicarnos con nuestro jefe, enviar a nuestros profesores correos importantes como es el caso de los trabajos, o incluso podemos pedirles alguna asesoría por dicho medio, hoy en día además para ingresar a un sitio como Facebook, entre otros debemos ingresar un correo electrónico, pero ¿qué pasa si no lo tenemos?, pues simplemente no podemos ingresar a él h asta no crear un nuevo correo.

Así que si tu aún en este año 2020 no posees un correo electrónico te invitamos a que te hagas de una cuenta del correo Outlook, anteriormente llamado Hotmail y a continuación te diremos brevemente el porqué, sin más que acotar les presentamos las razones principales del porque debes contar con un correo electrónico Outlook o también conocido como Hotmail hoy en día.

Una de las razones para crear una cuenta de correo Outlook es por su perfecta integración en el ecosistema Microsoft, ya que gracias a este registro en la plataforma tu podrás tener sin ningún problema acceso a otros tipos de servicios de dicho gigante informático, como lo es claramente el servicio de videollamada y también de chat de Skype, de igual forma tendrán acceso al programa de almacenamiento de OneDrive, la suite Office Online, e incluso a la propia app OneNote, en fin no cabe duda alguna que gracias a las interfaces de Office, Outlook también conocido principalmente como Hotmail, resulta ser realmente un correo electrónico apto para entornos de trabajos complejos.

Además este tipo de correo electrónico es caracterizado principalmente por contar con una interfaz de usuario intuitiva y conocida, también posee un excelente almacenamiento, pues el cual nos brinda un amplio espacio para almacenar nuestros mensajes, con un total de 15 GB, esto sin mencionar que la plataforma le ofrece otros 5 GB a la solución cloud propia de OneDrive, para guardar todo tipo de archivos, e incluso es importante mencionar que los archivos adjuntos pueden alcanzar hasta un tamaño de 25 GB.

De igual forma Outlook también es muy práctico, pues permite utilizar los protocolos POP3 y IMAP en el momento de abrir los emails, cosa muy ventajosa, ya que de esta manera se puede sincronizar la bandeja de entrada desde un móvil.

Como muchos de ustedes ya lo saben Outlook nos ofrece una cuenta totalmente gratuita, pero sin embargo también existe la posibilidad de cambiarse a una versión premium, la cual posee aún más beneficios que seguramente te encantarán, entre mucho más.