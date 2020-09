Una trombosis puede ser indicador "temprano" de covid-19, alertan cirujanos

La revista especializada Journal of Vascular Surgery detalla cómo un paciente de 67 años, que no tenía antecedentes médicos, llegó al hospital con una decoloración severa en su brazo derecho y dolor en su mano y antebrazo. Dio positivo a covid-19.

Por: EFE 05:53 PM / 04/09/2020

Cirujanos vasculares de la Facultad de Medicina Miller, de la Universidad de Miami (UM), alertaron que una trombosis o coágulos de sangre en el sistema circulatorio puede ser un indicador "temprano" de infección en un paciente con covid-19, con base en un caso concreto que trataron en urgencias.



En un artículo publicado recientemente en la revista especializada Journal of Vascular Surgery se detalla cómo un paciente de 67 años, que no tenía antecedentes médicos, llegó al hospital con una decoloración severa en su brazo derecho y dolor en su mano y antebrazo.



Una investigación adicional mostró que tenía coágulos en las arterias de su brazo, lo que generó isquemia o pérdida de flujo sanguíneo que amenazaba la extremidad y pronto dio positivo por coronavirus.



"Este paciente tenía un problema agudo en el brazo, que incluía dolor, entumecimiento y debilidad. Esa fue la razón principal por la que vino al hospital", señaló el profesor asistente de cirugía Tony Shao en un comunicado que la UM acaba de difundir.



"Descubrimos bastante rápido que tenía covid, aunque (el paciente) solo informó síntomas respiratorios leves", añadió.



Aunque la cirugía salvó el brazo del paciente y la mayor parte de su mano (...), el paciente terminó pasando semanas en un ventilador antes de finalmente ser dado de alta del hospital, detalla el comunicado.



"En estudios de autopsias en pacientes que murieron de coronavirus, los médicos han encontrado que el virus causa microtrombosis, particularmente en los capilares de los alvéolos (pequeños sacos de aire en los pulmones). Sin embargo, los bloqueos descritos en el estudio se encontraron en una arteria de tamaño mediano", detalló el doctor Shao.



De acuerdo con la UM, los autores publicaron este caso para alertar a las personas que ven el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 simplemente como una enfermedad respiratoria.



En particular, los médicos deben estar alertas a las infecciones por covid-19 cuando los pacientes presentan isquemia aguda de las extremidades y sin factores de riesgo, subraya.



"La gente está empezando a darse cuenta de que covid promueve la hipercoagulabilidad", anotó por su parte la doctora Naixin Kang, autora principal del estudio.



"No sabemos exactamente cuál es el mecanismo, pero ahora está siendo reconocido y estudiado por diferentes sociedades médicas. Si bien este es ciertamente un virus respiratorio, debemos tener cuidado con la coagulación excesiva", señaló Kang.