Una neurobióloga francesa descubrió las neuronas del instinto paternal

Por su hallazgo, Catherine Dulac, directora de un laboratorio en Harvard, recibió un premio de 3 millones de dólares.

Por: AFP 09:11 AM / 13/09/2020

La neurobióloga francesa de Harvard Catherine Dulac recibió un premio científico estadounidense dotado de 3 millones de dólares, el Breakthrough Prize, por haber descubierto dónde está el instinto paternal en el cerebro del ratón, un avance que puede ayudar a comprender mejor los roles adoptados por los mamíferos, incluidos los hombres y las mujeres.

Los laureados de 2021 del premio creado por emprendedores de Silicon Valley fueron anunciados el jueves 10-S.

Otros seis científicos fueron recompensados en ciencias de la vida, física básica y matemáticas, y cada uno recibirá tres millones de dólares por trabajos considerados como un "gran avance" (el significado de "breakthrough"). La suma es tres veces mayor que la del Premio Nobel.

Catherine Dulac es profesora y directora de laboratorio en Harvard y el Instituto Médico Howard Hughes, y el trabajo premiado es el de haber identificado los circuitos neuronales en el cerebro que instintivamente dictan a un ratón hembra que cuide a los ratones bebés, y a uno macho que los ataque, según las circunstancias (el comportamiento infanticida es típico de los machos).

Su mayor contribución es haber demostrado que los machos y las hembras tienen cada uno los circuitos de comportamiento de ambos géneros en su configuración. La diferencia es que sus hormonas activan uno u otro circuito, como un interruptor.

A veces, es el otro circuito el que se activa, llevando por ejemplo a una madre estresada a matar a su cría o, aún más espectacular, a un macho a cuidar de su descendencia cuando se convierte en padre.

"Creemos que lo que hemos encontrado puede extenderse a otras especies", incluidos los humanos, dijo a la AFP Dulac, de 57 años y radicada desde hace 25 en Estados Unidos.

"Hay un instinto, y el instinto es precisamente el funcionamiento de estas neuronas, que están, apuesto, en el cerebro de todos los mamíferos y le dicen al animal, cuando hay señales de la presencia de los recién nacidos: 'Hay que cuidarlos'", prosigue la científica.

Problemas transgénero

Este trabajo de investigación fundamental, aunque limitado al ratón, como enfatiza Dulac, es de claro interés para quienes trabajan en temas transgénero, desde el momento en que la investigadora sostiene que en todos existe el cableado masculino y femenino (al menos entre los ratones).

Las familias o los aliados de personas transgénero la abordan a menudo para agradecerle. "Soy una científica, miro los datos, soy neutral", dice, aunque admite que la "conmueve mucho".

"Ahí decimos: he sido útil".

En cuanto al dinero del premio, cuenta que donará una parte a causas relacionadas con la salud y educación de las mujeres y poblaciones desfavorecidas.

Originaria de Montpellier y graduada en la École Normale Supérieure, se fue a Estados Unidos tras su doctorado con la firme intención de regresar a Francia.

"Pero mi posdoctorado funcionó muy bien y tuve la oportunidad de tener mi propio laboratorio en Estados Unidos, y no he tenido ninguna oportunidad de tener mi propio laboratorio en Francia. Allá realmente choqué con una especie de estúpido comportamiento paternalista, si puedo decirlo de esta manera, donde la gente decía: 'Oh, eres demasiado joven para tener tu propio presupuesto, no tienes suficiente experiencia para ser independiente".

Así, Dulac se decantó por Harvard e hizo su vida allí, obteniendo finalmente la doble nacionalidad.

La científica cree que Estados Unidos le lleva años de ventaja a Francia en la promoción activa de la igualdad de género, pero con regularidad, en conferencias, relata haber sido subestimada o ninguneada en conversaciones con sus pares masculinos.

"Es molesto, no se espera que tenga algo interesante que decir", señala la profesora Dulac, resoplando ante lo que parece ser una muestra de instinto de sus colegas varones.