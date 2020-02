Una modelo quedará ciega tras tatuarse los ojos

El tatuador no conocía la técnica para llevar a cabo este tipo de trabajo.

Por: Agencias 02:15 PM / 28/02/2020

La modelo polaca Aleksandra Sadowska pidió tatuarse el blanco de los ojos de color negro para parecerse a su artista preferido, el rapero polaco Popek. Inicialmente el tatuador le dijo que el dolor que experimentaba era normal y que podía tomar analgésicos. La realidad, sin embargo, es que no conocía la técnica para llevar a cabo este tipo de trabajo.

La joven modelo quería parecerse a su artista de rap preferido y acudió a un estudio de tatuajes para hacerse un tattoo arriesgado. La chica de 25 años fue tatuada en Varsovia, Polonia, por un tatuador que se hace llamar Piotr A.

El diagnóstico de los médicos afirma que no hay esperanza de reparar la vista de Sadowska, y dijeron que pronto estará completamente ciega.

La modelo se sometió a tres procedimientos médicos, pero han descubierto que la tinta ha penetrado en el tejido ocular. Sentencian que no hay esperanza de recuperar la visión y que poco a poco acabará completamente ciega. "No me encerraré en el sótano de casa a deprimirme. Siento mucha tristeza, pero vivo", ha declarado Aleksandra.

El tatuador sigue dirigiendo su salón, pero ahora, cuatro años después del hecho, será llevado a juicio.

Los abogados de Alexandra confirmaron a los medios de comunicación polacos: "Hay pruebas claras de que el artista del tatuaje no sabía cómo realizar un procedimiento tan delicado".

El artista del tatuaje se enfrenta tres años de prisión por incapacidad severa involuntaria de la mujer.