Un youtuber se comió 12 huevos al día durante una semana

Al acabar el "experimiento", había perdido peso, pero aumentó su colesterol y su presión arterial se resintió.

Por: Redacción web 09:00 AM / 01/03/2020

¿Es sano comer un huevo al día? ¿Cuántos son buenos a la semana? ¿Quitamos la yema o la dejamos? ¿Sube o no el colesterol malo? Todas estas preguntas quetodos nos hemos hecho alguna vez, al youtuber estadounidense Simple Man le dan igual. Fiel a su filosofía de enfrentarse a retos cada vez más bizarros y peligrosos, se propuso comer 12 huevos al día durante una semana y ver cómo reaccionaba su cuerpo.

Los huevos, además de ser una buenísima fuente de proteínas, contienen aminoácidos esenciales y se relacionan con una disminución de la presión arterial y el aumento de la testosterona. Razones por las que el youtuber pensó que le vendrían bien a su organismo pero, como no se fiaba del todo, durante el desafío se midió cada día la tensión y el peso.

Al arranca esta aventura pesaba casi 93 kilos, con un porcentaje de grasa corporal del 20,7 por ciento y un poco de barriga. Presión arterial más o menos normal y un nivel de colesterol malo ligeramente alto. "Desconocía que mi colesterol estaba en esos niveles y, aun así, me atreví con el reto...". Sus calorías diarias, unas 2.000, no cambiaron, solo que 840 de ellas provenían de los 12 huevos que se comía.

Por la mañana huevos escalfados y por las tardes revueltos o fritos, y también tortillas. "Al final del experimento estaba tan harto de huevos que incluso llegué a comerme los 12 de una vez para descansar de ellos el resto del día. Es más, me juré no volver a comerlos..."

Al acabar la semana y con 84 huevos en su organismo, había perdido peso, en concreto casi dos kilos, y había restado 0,8 a su índice de grasa corporal. "Me noté mejor de cintura y abdomen y es algo que no me esperaba...". Pero esta dieta tan peculiar también tuvo otros efectos mucho menos beneficiosos. Su presión arterial se resintió, bajaron sus niveles de testosterona, y aumentaron su colesterol DHL, el bueno, pero también el malo.

Moraleja

Con los huevos, moderación y sentido común. Así que aprende a incluirlos en tu dieta y tomar la cantidad correcta en función de tu peso, tus necesidades calóricas y tu ejercicio diario.