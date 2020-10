Un libro de Harry Potter abandonado en una estantería puede costar $65.000

El ejemplar es una de las primeras 500 unidades que vieron la luz de la popular novela, algo que su dueño descubrió de casualidad leyendo una noticia en la BBC.

Por: EFE 09:00 AM / 10/10/2020

Un libro de la aventura inicial del mago más famoso del siglo XXI, Harry Potter y la piedra filosofal, reposaba olvidado en una estantería de la casa de un jubilado inglés en Luxemburgo hasta que éste cayó en la cuenta de que se trataba de una primera edición y ahora será subastado por un precio que puede alcanzar las 50.000 libras (55.000 euros/65.000 dolares).



La casa de pujas Hansons sacará el próximo martes a la venta al mejor postor el libro, que el hombre compró en 1997 para enseñar inglés a sus hijos en Luxemburgo, donde trabajaba en el sector de la aviación.



El ejemplar es una de las primeras 500 unidades que vieron la luz de la popular novela, algo que su dueño descubrió de casualidad leyendo una noticia en la BBC.



El hombre contactó con Jim Spencer, experto en antigüedades de Hanson, a quien hizo llegar el libro, que llevaba más de 20 años abandonado en la estantería de su casa.



"Me sorprendió mucho, pero no pude creerlo hasta que Jim Spencer me confirmó que era uno de entre los 500 primeros ejemplares que existen del libro en el mundo", señaló el hombre, según un comunicado de la casa de subastas.



Hay varias maneras de identificar una primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal, publicado por Bloomsbury en 1997, sobre todo que el número identificador del libro (único para cada edición) sea el siguiente: '10 9 8 7 6 5 4 3 2 1'.



Esta primera edición de la saga de Harry Potter (comprendida por siete novelas), está valorada entre 20.000 y 30.000 libras (25.000 - 35.000 euros/ 29.500-41.300 dólares), pero Spencer piensa que el británico puede llegar a recibir hasta 50.000 libras por el buen estado del libro.



El experto en antigüedades explicó que la historia le conmovió mucho, ya que este libro fue comprado hace más de 20 años por un padre para ayudar a aprender inglés a sus hijos y ahora con este dinero el británico residente en Luxemburgo "ayudará a comprar una casa a su hija".