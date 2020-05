Un hombre se convierte en millonario gracias a un antojo de café

Un hombre de Salisbury Downs, en Adelaida, la capital del estado de Australia Meridional, ganó 1.900.000 dólares australianos (unos 1.200.000 dólares) en una lotería local.

El afortunado contó en una entrevista con los organizadores del sorteo, que estaba fuera de la oficina cuando decidió hacer una parada para comprar café para él y un compañero de trabajo y de repente se acordó de que no había comprado lotería para el sorteo del sábado 25 de abril.

"Mientras estaba allí aproveché para comprar mi billete. Me alegro de haber parado, por que si no, me lo habría perdido", dijo el hombre, que al día siguiente comprobó que su combinación había resultado ganadora.