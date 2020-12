Un cuento de Navidad narrado por abuelos en tiempos de pandemia

De esta iniciativa nació un primer libro virtual que, bajo el título Cuentos y narraciones navideñas de los adultos mayores, recoge una selección de 19 relatos, en donde "el amor, la unión y la familia" toman protagonismo.

Por: EFE 02:34 PM / 24/12/2020

Anclado en la tradición de beber de la sabiduría de los abuelos, un certamen literario en Perú hizo aflorar centenas de cuentos navideños que narran las vivencias de sus autores, adultos mayores comprometidos en dar un mensaje de resiliencia en tiempos de pandemia a los más jóvenes de su país.







El inédito concurso Un cuento de amor por Navidad, promovido por el Seguro Social de Salud peruano, conocido con el acrónimo de EsSalud, incentivó la presentación de más de 200 narrativas originales de la pluma de los usuarios de los 126 Centros del Adulto Mayor (CAM) repartidos en el territorio nacional.







De esta iniciativa nació un primer libro virtual que, bajo el título Cuentos y narraciones navideñas de los adultos mayores, recoge una selección de 19 relatos, en donde "el amor, la unión y la familia" toman protagonismo.







"Familia unida por Navidad"







Entre los elegidos figura Familia unida por Navidad, un cuento de Amanda Emperatriz Peláez, que narra la historia de Flor, una joven limeña que crece en el seno de una familia "que no era la suya, pero que la quería y velaba por su felicidad".







Al terminar sus estudios, Flor decidió abandonar la capital peruana para irse a trabajar a la ciudad sureña de Tacna, donde conoció el amor en un joven arquitecto, que la dejó embarazada.







Emocionada, la joven imaginó un prometedor futuro con su hija, a quien podría dar la "familia propia" que ella nunca tuvo. Pero se equivocaba, no sabía que el arquitecto se desentendería de esa idea, que sentía que amenazaba de pleno su "juventud" y su "libertad".







Así, tras cuatro años en Tacna, Flor regresó un tiempo a Lima hasta coger de nuevo las maletas en dirección a Chile. Allí trabajó durante 15 años, mientras garantizaba una buena educación a su hija, que creció con su abuela en Lima.







Su regreso a casa, previsto para mayo de 2020, se vio afectado por la pandemia de la covid-19, pues su viaje se pospuso hasta finales octubre, por suerte a tiempo de pasar una atípica pero "maravillosa" Navidad con la "familia unida".







A sus 71 años, la autora de este cuento, una profesora de primaria ya jubilada, explicó a Efe que "nunca" había escrito nada más allá de "cuentos chiquitos" para sus alumnos.







Amanda Emperatriz conoció de cerca la historia real que inspiró el relato de Flor, una historia que la "impactó" y pensó en "darla a conocer" a través de este certamen para que fuera "un ejemplo para los jóvenes".







"El mensaje que yo he querido transmitir es que muchas adversidades de repente nos pueden separar pero hay que pensar siempre en la unión, hay que pensar siempre en estar con la familia porque es lo más fuerte y lo más sagrado para nuestra vida", aseveró.







Aprender de la experiencia







El concurso de cuentos navideños se enmarca dentro del afán de EsSalud de promover talleres de todo tipo para los usuarios del CAM "con la finalidad de mejorar su esfera física, psicológica, mental y espiritual".







Así lo explicó a Efe el doctor Luis Quiroz Avilés, gerente central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad de EsSalud, quien destacó las lecciones de vida que los ancianos brindan a las futuras generaciones.







"Hemos querido rescatar la tradición de contar cuentos", algo que "en muchos países del mundo siempre han venido haciendo los abuelos hacia sus hijos o nietos" y el resultado ha sido una edición virtual "bastante amigable y ágil" de narraciones basadas en las "vivencias de los adultos mayores".







La iniciativa también pretendía "unir las generaciones de los mayores a los menores", así que el primer libro virtual reúne los textos de los ancianos con las ilustraciones que inspiraron a un grupo de niños y adolescentes de EsSalud.







Durante la pandemia del coronavirus "los más afectados física y psicológicamente han sido los adultos mayores", lamentó Quiroz, quien puso en valor la resiliencia de los ancianos al "saber sobrellevar un momento tan difícil" y "solidarizarse con todas las generaciones, transmitiendo esa esperanza a través de los cuentos".







"Hoy los adultos mayores nos enseñan a todos que realmente esta canción de Resistiré (Dúo Dinámico, 1988) se hace real en las personas como ellos", expresó el doctor.







Por eso, añadió, "es importante que en una sociedad como en la que vivimos le demos valor a los adultos mayores" porque las suyas "son vidas que vale la pena seguir viviendo".