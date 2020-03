Un carro fúnebre recorre Medellín para pedir a la gente que se quede en casa

"Aunque todos tenemos que morir, no nos matemos", es el mensaje de la Policía, que lidera la campaña.

Por: EFE 04:37 PM / 29/03/2020

Un carro fúnebre con un ataúd expuesto recorre las calles de Medellín para pedir a los ciudadanos de "manera simbólica" que se queden en casa y cumplan con las medidas establecidas para contener la propagación del Covid-19 en Colombia, donde se reportan 608 contagiados.





La iniciativa, liderada por la Policía Metropolitana de Medellín, donde hay 43 casos confirmados, hace parte de la campaña "Aunque todos tenemos que morir, no nos matemos", mensaje que porta el coche que ha sido decorado con flores blancas y que transporta un cofre con una cinta con el nombre "coronavirus".



La jefa de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía Metropolitana, Deisy Aponte, explicó que a través de este carro fúnebre "invitan" a los ciudadanos "a la reflexión y a "permanecer en casa", con el propósito ayudar a combatir de "manera contundente" la pandemia que tiene al país en cuarentena desde el miércoles 26-M y hasta el 13 de abril.



"Creemos que con estos símbolos, con estas imágenes el mensaje llega de manera directa al ciudadano para que acojan las advertencias y generen mejores condiciones para poder llevar de manera eficiente esta cuarentena por la vida", señaló Aponte.



Mensaje fuerte con impacto



Esta campaña de sensibilización, que inició el viernes 27-M con la participación de la Funeraria San Vicente, incluye dentro de los recorridos un perifoneo en el que explican medidas de prevención y emiten fuertes mensajes para provocar un "impacto" en los espectadores, al mostrarles las "consecuencias" de no cuidarse.



Entre esas frases que salen del vehículo están: "No queremos que usted sea el próximo en ocupar el ataúd que está atrás".



El director ejecutivo empresarial de la Funeraria San Vicente, Jorge Escobar, contó a Efe que la respuesta de la gente ha sido "muy positiva" y que en algunos barrios salen espontáneamente a aplaudir el paso de carro fúnebre.



"Las personas se impactan y admiten su error", señaló el directivo, quien indicó hacer parte de este sector conlleva una responsabilidad al tener que prestar el servicio funerario si las personas "no toman conciencia".



Detalló que se trata de unos vehículos florales, "tal vez únicos en el mundo", que han sido restaurados y que evocan los servicios funerarios de antaño.



Adicionalmente, exponen el féretro en la parte de atrás al aire libre, una característica para esta campaña que "ayuda demasiado".



"Al exponer el cofre, de alguna manera con cierto grado de crueldad, mostramos el desenlace de no quedarse en casa", comentó Escobar, y agregó que ante el riesgo que representa el Covid-19 deben ser "sumamente contundentes" al momento de enviar un mensaje a la comunidad.



La campaña continuará el lunes 30-M con tres Aautos de este tipo y el objetivo de llegar a la periferia de la ciudad para recorrer barrios donde algunas personas continúan saliendo a la calle.