Trucos para mejorar tus búsquedas en Twitter

Twitter puede ser una gran fuente de información. El problema es que no siempre es fácil encontrar lo que buscas. Hasta ahora.

Por: Agencias 12:56 PM / 10/02/2020

Aunque tiene detractores y simpatizantes a partes iguales, Twitter no deja de ser una red social a la que puede sacársele mucho partido. Desde conectar con personalidades importantes, marcas y empresas a enterarte el primero en un suceso gracias a la difusión de quienes lo viven en primer lugar.

Sin embargo, uno de los problemas de Twitter es su buscador. Se genera tal cantidad de información, comentarios, enlaces, fotos y vídeos, que no es fácil encontrar algo en particular. Al menos con la búsqueda sencilla.

Para facilitarte la búsqueda en Twitter, recopilamos algunos trucos que te ayudarán a encontrar cualquier cosa en segundos.

La búsqueda más simple

Por defecto, cuando buscas algo en Twitter, se muestran cuentas de usuarios o publicaciones que coincidan con la palabra, frase o etiqueta que andes buscando. Posteriormente, puedes filtrar esa búsqueda por Destacado, Más reciente, Personas, Fotos o Vídeos, según quieras ver comentarios relevantes, los más recientes, cuentas de usuarios o contenido multimedia en vez de mensajes de texto.

Como mucho, en esa búsqueda simple es posible filtrar las respuestas a Personas a las que sigues en vez de a cualquier usuario de Twitter. También puedes filtrar por ubicación. Por defecto la opción activada es En cualquier lugar pero puedes cambiarla por Cerca de ti.

Además, es posible guardar esa búsqueda para recuperarla siempre que la necesites, muy útil para saber si hablan de ti o de temas de tu interés.

La búsqueda avanzada

La búsqueda avanzada de Twitter nos permite afinar un poco más qué queremos encontrar en los miles de publicaciones de esta red social. Podemos, por ejemplo, buscar varias palabras a la vez y mostrar resultados que coincidan con todas.

También es posible buscar frases exactas, varias palabras aunque no todas aparezcan en los comentarios, filtrar resultados con palabras que no queremos que se muestren en esos comentarios, buscar comentarios por idioma, de cuentas concretas, etc.

Incluso podemos mostrar resultados según una franja de fechas, de tal mes, día y año a tal mes, día y año. Es más, también puedes mostrar resultados asociados a respuestas, interacciones, etc.

Comandos y operadores

Además de la búsqueda simple y avanzada, es posible emplear comandos para buscar algo en Twitter desde el cuadro de búsqueda simple. Viene a ser lo mismo que ocurre con Google y otros buscadores, pequeños atajos en forma de comandos de texto.

Por ejemplo, si quieres buscar una frase concreta, basta con entrecomillarla. Con el operador OR buscarás dos o más palabras en Twitter aunque no aparezcan las dos. Si quieres buscar una palabra y que no aparezca otra en esos comentarios, elimínala de los resultados con el símbolo menos.

“Así se buscan frases exactas”

Perros OR Gatos (Mostrará publicaciones con una o las dos palabras)

Perros -comida (Mostrará publicaciones con la primera palabra sin la segunda)

Más ejemplos prácticos. Con from:hipertextual podrás buscar entre las publicaciones de la cuenta de Hipertextual. Vale para cualquier cuenta de la que conozcas su nombre sin la arroba. Y si quieres buscar en listas concretas, prueba con list:usuario/lista para buscar algo en la lista de cuentas de un usuario en particular.

Si buscas fotos o vídeos de un tema concreto, busca por filter:media. Por ejemplo, perros filter:media y verás vídeos y fotografías de perros. Y si buscas publicaciones con enlaces, emplea el filtro links con filter:links y la palabra o frase que quieres encontrar. Para hilar más fino todavía, prueba con palabra url:enlace donde palabra es lo que buscas y enlace es lo que aparece en la URL incluida en las publicaciones que quieres encontrar.

En caso que quieras encontrar mensajes en fechas concretas, prueba con los comandos since:2019-12-25 (fíjate que la fecha es año, mes y día) para ver publicaciones posteriores a esa fecha o until:2019-12-25 para ver publicaciones anteriores a la fecha. Combinando ambos comandos acotarás publicaciones entre dos fechas.