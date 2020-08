Todos los pasos que debes seguir para elegir un buen libro de lectura

La lectura es un hábito que debemos practicar cada día, por eso es especialmente importante saber elegir un buen libro que enganche desde las primeras páginas.

Por: Sara Guerra 06:00 AM / 19/08/2020

Para los amantes de la lectura, quizás escoger un libro para leer sea una tarea sencilla y rápida. Conocemos nuestros gustos, sabemos qué temáticas y autores nos tocan la fibra sensible y podemos, con solo echar un vistazo a una estantería, saber qué libro queremos leer en ese día.

Sin embargo, muchas otras personas todavía no tienen entrenado ese músculo que nos ayuda a los lectores empedernidos a tener claros nuestros gustos literarios. Y, por eso, en el post de hoy queremos daros todas las claves que conocemos para acertar (casi) siempre con un libro o un ebook.

Además de daros nuestros mejores trucos y consejos, también queremos aprovechar esta plataforma para recomendaros

La lectura es un hábito que debemos practicar cada día, por eso es especialmente importante saber elegir un buen libro que enganche desde las primeras páginas y nos dé pena terminar con las últimas. ¡Empezamos!

La facilidad de acceso actual a la lectura

Hoy en día debemos contar con que ya no es necesario pasar tres horas en una librería ojeando libros, leyendo reseñas y críticas o analizando las sinopsis de las contraportadas. Con la llegada de Internet contamos con muchísimas facilidades que nos simplifican notoriamente la labor de escoger un buen libro.

Además, hoy en día podemos acceder a todo tipo de librerías gratuitas en Internet, donde podemos encontrar libros gratis o pagar una subscripción para contar con los mejores títulos en nuestro ebook. Por no hablar de que los precios de los libros en formato ebook son infinitamente más baratos que los libros impresos.

No hay excusas, lo que hay que tener son ganas de empezar con la lectura.

Identifica tus gustos

Lo primero que debemos hacer para escoger un buen libro es saber cuáles son nuestros gustos. Y, para ello, lo mejor es fijarnos en los géneros literarios que tenemos a nuestra disposición: ciencia ficción, poesía, novela romántica, relatos cortos, ensayos, novela policíaca, de misterio… existen tantos tipos de literatura que lo principal es determinar, más o menos cuáles nos gustan más.

También es muy importante tener clara la temática que nos gusta, ya que, en muchos casos, la ambientación del libro o los personajes pueden hacer que una buena historia termine por no gustarnos.

Lee acerca de los autores

Aunque no recomendamos demasiado fijarse en las reseñas de otros usuarios para determinar la compra de un libro, ya que se trata de algo muy personal, en lo que sí recomendamos buscar información es acerca de los autores. Hay tantos estilos de escritura y narración como escritores en el mundo, sin embargo, habrá muchos autores que sean conocidos por utilizar ciertas estructuras o por tener un ritmo más o menos acelerado.

En este sentido, centrándonos en aquello que nos guste, podemos tener en cuenta cómo es el autor al que vamos a leer, conociendo su forma de expresar ideas para tener más claro si nos gustará o no un libro suyo.

Consulta listas de recomendación de ebooks

En el mundo de los ebooks existen cientos de webs que pueden recomendar muchísimos títulos literarios, a los que podemos echar un ojo para hacernos una idea. Un buen truco es abrir un documento o ir escribiendo en una libreta títulos que nos parezcan llamativos, de forma que, cuando queramos comprar un libro, tengamos ya una base sobre la que empezar a trabajar.

Para esto, podemos echar mano de las listas de recomendaciones donde, normalmente, encontraremos muchos títulos diferentes con una pequeña sinopsis que nos puede ayudar a decidir.

Comparte opiniones con tus amigos y familiares

Si existen unas personas que nos conocen tanto o más que nosotros mismos, esos son nuestros amigos y familiares más cercanos. Para escoger un buen libro, también podemos compartir impresiones, opiniones y recomendaciones acerca de ciertos libros o temáticas, lo que nos puede ayudar a escoger un buen libro.

Además, con este ejercicio también podemos abrir nuestras miras, teniendo en cuenta otros gustos y abriendo nuestro abanico de posibilidades sabiendo cómo son las recomendaciones que nos llegan desde el otro lado.

La lectura, un campo abierto

Finalmente, el último consejo que hoy os queremos dar para que podáis escoger un buen libro para vosotros es que no os quedéis anclados en las típicas novelas que lee todo el mundo. La literatura, por suerte, está llena de pequeños matices y grandes temáticas que pueden no ser tan populares pero que no por ello son peores.

Con esto, nos referimos a que, en muchas ocasiones para determinadas personas puede llegar a ser mucho más interesante un ensayo político o filosófico que una novela romántica o policíaca. Lo mejor es conocer nuestros gustos, hacer caso a la intuición que nos guíe en ese momento y no tener prejuicios acerca de las temáticas, los autores o los géneros literarios.

Al fin y al cabo, para saber si un libro te gusta, lo mejor que puedes hacer es leerlo.