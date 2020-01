Tips para ser un buen emigrante

Algo de lo que todos tenemos que estar completamente seguros es que emigrar no es mudarse y ya.

Por: Nota de Prensa 12:01 PM / 29/01/2020

Emigrar resulta ser realmente un proceso global, esto en sí resulta es un cambio completo de vida, no cabe duda alguna que emigrar es dar un salto sin vuelta atrás hacia lo desconocido, pues es llegar a un nuevo lugar, del cual conocemos muy poco, donde la gente tiene costumbres diferentes a las nuestras, donde poseen una cultura distinta, como reglas propias, es más tienen hasta maneras de hablar que para nosotros resultaran ajenas.

Pero a pesar de todo ello, al emigrar es más que imprescindible que nosotros dejemos en nuestro país todas las posiciones conflictivas, aquellas actitudes reaccionarias, los típicos traumas sociales, los problemas de personalidad o la necesidad de criticar que muchas veces nos surge, porque si de algo hay que estar conscientes es que nadie tiene porque aguantarnos, así que si vamos por la calle queriendo hacer lo que se nos da la gana nadie tiene porque tolerar nuestras palabras altisonantes, así de simple.

Sin importar como te comportabas en tu país, debes saber que al emigrar a otro país debes saber comportante de una forma más que adecuada, pues una vez que llegas a otra nación eres simplemente un extranjero más que debe saber ganarse su ascenso en la escala social pero con total esfuerzo y dedicación, pues además cada día estando fuera de tu país debes recordar que si tú mismo tomaste la decisión de ir te a vivir en otro país, por las circunstancias que fueran, decidiste así ser emigrante y por ende debes sí o sí adaptarte de la mejor manera a las costumbres, culturas como sobre todo a las reglas específicas del lugar al que llegaste.

Así que toma en cuenta que bajo ningún concepto pueden pretender que lo que consigues se ajuste a ti, en vez de ser al contrario, puesto a que es sin duda alguna tú deber aceptar que todo será muy diferente a como era en tu país, el sabor de la comida será diferente, al igual que los horarios de trabajo, la moneda, los regionalismos, la historia, pero sobre todo la forma de ser de los nacionales, ya que esa es su tierra, así que una vez que tú realmente asumas esto con mucha madurez y claramente humildad, este proceso de adaptación a tu nuevo hogar podrá ser muchísimo más fácil.

Si decides ir te a otro país para obtener una mejor calidad de vida, no critiques nada de ese país, como "la comida en mi país es más sabrosa", "en mi país manejan mejor", "mi país cuenta con paisajes y lugares más bonitos", entre otras cosas, ya que si vas a ir con esa actitud, entonces quédate en tu país, ya que para ti es el mejor, pero no buques humillar o tratar de denigrar del país que te está dando la mano, no seas tú un mal emigrante, ya que esto no solo te va afectar a ti, sino que vas a dejar mal a los tuyos como a tu país.

Es decir, si tu estas en argentina por ejemplo y empiezas a manejar como loco, entonces chocas sin querer a una persona, no van a decir "José Mora" choco a una persona en tal vía del país, no, por ejemplo si eres venezolano, dirán un venezolano fue el causante de un choque en el que se vio muy herida una persona, así que lo mejor es que te sepas comportar en todo momento para que dejes en alto tu país, además recuerda que tu estas en desventaja, puesto a que ese no es tu país, si cometes un error, o haces algo que termine afectando a una persona nativa de dicho lugar tu eres el que saldrá perdiendo aunque tengas la razón, ya que la ley siempre va a apoyar a los suyos antes que a un extranjero.

En este caso ten en cuenta que todos los países tienen sin duda alguna sus cosas buenas como sus cosas malas, pero si tú decides ir te a otro país es porque las cosas buenas del país que te recibe son más que las cosas buenas que dejas en tu país, así que lo mejor que puedes hacer es ser un buen emigrante, por ende antes de ir te a vivir a otro país, aprende solo cuáles son sus culturas, tradiciones como reglas de dicho lugar, para que las cumplas al pie de la letra al llegar allá, además compórtate siempre de la mejor manera sin importar las circunstancias.