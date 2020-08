Tips para convertirte en un youtuber exitoso

Te vamos a presentar algunos consejos para que empieces tu canal de la mejor manera y puedas entonces llegar hacer un youtuber exitoso en poco tiempo.

Por: Nota de Prensa 05:07 AM / 27/08/2020

Si estás pensando seriamente entrar al mundo de YouTuber, pero realmente no sabes ni que hacer ni por dónde empezar, no te preocupes que por medio de este post te vamos a presentar algunos consejos para que empieces tu canal de la mejor manera y puedas entonces llegar hacer un youtuber exitoso en poco tiempo.

1. Lo primero que debes hacer es crear un kit básico, es decir, para ser un youtuber tú necesitaras ciertas herramientas, tales como una buena cámara de vídeo en HD (alta resolución), o en su defecto si tu móvil graba en HD puedes hacer uso del mismo, pero eso sí, de igual forma necesitarás un trípode para el móvil, de igual forma necesitarás un programa de edición básica en tu PC, un micrófono, unos focos de buena calidad, pero además de ello mucha imaginación.

2. Después de ello puedes crear tu canal en dicha plataforma, pero para ello será necesario que pienses bien en el nombre, pues debido a él, es que las personas te conocerán en YouTuber, en este caso te recomendamos que elijas un nombre corto, ya que son más fáciles de recordar, además si incluyes palabras clave en su título, podrás conseguir claramente que los internautas te localicen con mayor facilidad al momento de hacer uso de Google. Ten en cuenta que será de vital importancia que personalices el canal con un logotipo que te identifique o con un diseño bien cuidado.

3. Cuando vayas a grabar tus vídeos recuerda ante todo que, debes primero sentarte a pensar que quieres comunicarles a tus seguidores, cómo son los planos que necesitas, que música te será de ayuda, en fin, es importante que antes de grabar el vídeo te centres en pensar hasta el más mínimo detalle, pues ten en cuenta que la planificación constituye una parte muy importante para lograr el resultado final.

4. Utiliza YouTube Trends, puesto a que con dicha herramienta de Google conseguirás realmente identificar que vídeos son tendencia en la plataforma, segmentando hasta por sexo de los usuarios, país, localización geográfica, entre otros, así que de esta forma puedes pasar un tiempo analizando estos datos, ya que esto te permitirá tomar ideas para tus futuras creaciones.

5. Trata de que tus contenidos comuniquen siempre algo que le aporte valor a tus seguidores, que les informe algo importante, que les permita adquirir nuevos conocimientos, o al menos que tus contenidos los ayudan a divertirse, cuando publiques tus primeros vídeos para captar la atención de tu público objetivo, puedes comprar visualizaciones de YouTuber en The Marketing Heaven de esta forma otras personas verán que tus vídeos nuevos tienen muchas visitas en poco tiempo y a ellos les dará curiosidad entrar a tus vídeos para ver que de bueno tienen estos, así que si creas contenidos de calidad es muy seguros que se terminen enganchando con tus contenidos.

6. Otra cosa que debes tener muy presente es la calidad, pues, aunque no lo creas debes cuidar la calidad del vídeo, por ende, trata de que tus vídeos tengan la luz, el sonido, y edición correcta, por tal motivo el resultado debe ser un vídeo netamente profesional, ten en cuenta que si la edición no está muy bien cuidada, el contenido del mismo puede ser muy bueno pero este no llegara al usuario.

7. Si quieres enganchar al usuario no sólo te bastara con crear vídeos de calidad y con contenidos muy buenos, recuerda que de igual forma si te excedes con la duración de este las personas de igual forma se aburrirán, por ende, trata de que tus vídeos duren entre 4 o 5 minutos.

8. Trata de subir contenidos con frecuencia, así que establece un cronograma para ello, donde decididas si vas a subir tus contenidos a diario, bisemanal, semanal, o como a ti te parezca, pero trata de cumplir los plazos establecidos para que los usuarios ansíen tu próxima entrega.

9. Además de publicar tus contenidos en YouTuber también publícalos en tus otras redes sociales como Facebook, en Twitter, en foros especializados, entre otros, de esta forma harás que el resto de los internautas tengan acceso a ellos, así podrás luego seguirte en tu canal de YouTuber.