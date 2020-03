TikTok sacará una nueva app de música que podría desplazar a Spotify

La aplicación se llama Resso y ya se lanzó oficialmente en India en Android e iOS.

Por: Agencias 03:25 PM / 05/03/2020

El pasado mes de diciembre se confirmaba que los creadores de TikTok trabajan en una nueva aplicación, esta vez destinada al streaming de música. De hecho, estaban haciendo ya las primeras pruebas con dicha aplicación, pero no se dieron fechas para su llegada al mercado.

Esta aplicación se hace ya una realidad, porque se ha lanzado en India para los usuarios en Android, reseñó El Español.

Resso es el nombre de la aplicación de streaming de TikTok, que de momento se ha lanzado solo en India. Una aplicación que busca competir con otras como Spotify, que se encuentran entre las más populares para los usuarios en Android. ¿Qué podemos esperar de esta aplicación?

Resso es similar a otras aplicaciones de streaming, pero llega también con una serie de funciones que la hacen diferente. Uno de los aspectos en los que se hace más énfasis en esta aplicación es compartir la música que estás escuchando. Por ejemplo, se pueden compartir las letras de las canciones directamente en las historias de Instagram. Además, cada canción tiene un vídeo vertical, llamado Vibe, que se reproduce de fondo.

La mayoría de las canciones tienen ya las letras, ya viene casi mejor preparada que en Spotify. Cada canción tiene además su propia sección de comentarios. El catálogo de canciones de esta aplicación de TikTok no es tan amplio como el de muchos de sus competidores, sobre todo porque no han llegado (al menos aún) a un acuerdo con Universal Music, por lo que la mayoría de artistas de esta discográfica no están presentes en la aplicación.

La fase de pruebas de Resso se ha comenzado en India y en Indonesia, aunque por ahora solo es en India donde se puede disfrutar de la aplicación con normalidad, ya de forma estable. La descarga de la misma en Android es gratuita, aunque si se desea tener acceso a todas las funciones, se tiene que apostar por una suscripción, que tiene un coste de 99 rupias indias, que es alrededor de 1,20 euros al cambio.

Por ahora no se sabe nada sobre el lanzamiento internacional de esta aplicación. Teniendo en cuenta el enorme éxito de TikTok, no sería raro que Resso llegue dentro de poco a otros países, pero no se ha dicho nada en este sentido. Tendremos que esperar a más noticias en este sentido.