¿Tienes un celular Android? Exprímelo con estos trucos

Aprovecha los siguientes trucos que tal vez no conocías y que te permitirán obtener el máximo rendimiento del dispositivo.

Por: Agencias 12:30 PM / 13/01/2020

Android es una plataforma que no para de evolucionar y son constantes las actualizaciones que pueden ser instaladas por el propietario de un dispositivo de la plataforma, siempre y cuando soporte la nueva versión.

El sistema operativo cuenta con una serie de atajos o trucos con los que se puede mejorar notablemente la experiencia de uso del dispositivo, y no siempre son conocidos por el grueso de los usuarios. Acá te decimos algunos que reproducimos del diario español El País:

Cómo localizar el móvil si lo has perdido

No hay peor sensación que la que siente uno cuando no encuentra su móvil, incluso cuando lo ha perdido dentro de casa ¿Cómo localizarlo? Google ha conseguido que esta posibilidad sea realmente sencilla: basta con visitar en el navegador la dirección Android.com/find o todavía más sencillo, tecleando en un navegador en el que hayamos registrado nuestra cuenta de Google, “dónde está mi móvil”; en ambos casos, si el dispositivo está activado aparecerá en un mapa y podremos ejecutar varias acciones, como reproducir sonidos o incluso borrarlo de forma remota.

Cómo sacar una foto usando el botón de volumen como disparador

La cámara de fotos se ha convertido en la función más utilizada en el teléfono móvil y los desarrolladores han tenido en cuenta esta circunstancia a la hora de facilitar una función que no todo el mundo conoce: usar el botón de volumen como disparador para tomar fotos. Usando este botón reproducimos el gesto natural de la cámara de fotos, pero además evitamos los posibles movimientos al usar dos manos cuando se saca una foto. Para activar esta función hay que ir a Ajustes/Ajustes de cámara y activar Función del botón volumen.

Cómo volver a la pantalla anterior mediante un gesto

Android permite de forma sencilla regresar a la pantalla anterior mediante un simple gesto y evitar tener que pulsar botones. Así, si nos encontramos leyendo un correo electrónico y deseamos volver a la bandeja de entrada, basta con efectuar el gesto más intuitivo: desplazar el dedo de izquierda a derecha.

Líbrate de las apps preinstaladas que no necesites

El conocido como bloatware, o aplicaciones que llegan cargadas en el teléfono -bien por el fabricante o el operador- puede convertirse en un serio problema cuando se anda justo de espacio o se detecta un consumo excesivo de batería. Estas aplicaciones no han sido voluntariamente instaladas por el usuario y no tiene sentido mantenerlas en el móvil ¿Se pueden desinstalar? Por fortuna, sí. Android permite desactivar aquellas aplicaciones que no se necesiten, de forma que no ocupen ni espacio ni recursos en el dispositivo; para ello hay que dirigirse a Ajustes/Aplicaciones y notificaciones, seleccionar la app en cuestión y desactivarla.

¿Presbicia? Así puedes aumentar la fuente del texto

No nos engañemos: no hay gesto que avejente más que tener que recurrir a las gafas hasta para poder pagar la cuenta en un bar. Quienes anden todavía en esa frontera en la que se ven capaces de esquivar este inevitable gesto, pueden resistir unos años o meses más ampliando la fuente del móvil ¿Cómo hacerlo? En Ajustes/Accesibilidad/Visión encontrarán la opción de aumentar el tamaño de la fuente de forma predeterminada o configurar los gestos para activar la preciada lupa.

Programa el encendido y apagado automático del móvil

Lo mejor de los dispositivos inteligentes es dejar que gestionen funciones por nosotros, y una tan sencilla como apagarse y encenderse sin necesidad de la intervención del usuario, puede ser realmente útil. Si uno tiene unas costumbres fijas a lo largo de la semana, puede dirigirse a Ajustes/Asistencia inteligente/Encendido y apagado programados y especificar ahí las horas y días.